Schwerer Unfall bei Holzarbeiten: 39-jähriger Mann in St.Gallen verletzt

Ein 39-jähriger Waldbauer erlitt in der Nähe der Rüttibergstrasse in St.Gallen schwere Verletzungen durch einen Baumstamm. Einsatzkräfte und Warnungen.

Kurz vor 15 Uhr gingen bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen alarmierende Meldungen ein. Drittpersonen hatten einen Unfall in einem Waldabschnitt in der Nähe der Rüttibergstrasse gemeldet. Die dort eingetroffenen Rettungskräfte fanden nicht nur den betroffenen Mann vor, sondern auch die Personen, die den Notruf abgesetzt hatten. Der 39-jährige Verletzte war zum Zeitpunkt des Vorfalls allein mit Holzarbeiten beschäftigt.

Schwere Verletzung durch Baumstamm in St.Gallen

Der 39-Jährige hatte sich zuvor allein in einer isolierten Situation befunden, als das Unheil geschah. Aus noch ungeklärten Gründen wurde er dabei von einem rund hundert Kilogramm schweren Baumstamm getroffen oder eingeklemmt. Die Kräfte, die bei einem solchen Gewicht auf den Körper wirken, waren erheblich und führten zu schweren Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte den Mann unmittelbar vor Ort, um ihn stabil zu halten, bevor weitere Schritte eingeleitet wurden.

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Gefahrenfaktoren bei der Arbeit mit Holz

Bei der Arbeit mit Baumstämmen können erhebliche physikalische Kräfte wirken, die oft unterschätzt werden. Besonders gefährlich sind unter Spannung stehendes Holz, unkontrollierte Bewegungen schwerer Stämme und fehlende Rückzugsmöglichkeiten. Baumstämme können unter hohen Zug- und Druckspannungen stehen. Beim Durchtrennen können diese gespeicherten Kräfte plötzlich entladen, was zu lebensbedrohlichen Situationen führt.

Einschränkungen der Alleinarbeit im Wald

Behörden und Experten weisen stark darauf hin, dass Waldarbeiten mit besonderen Gefahren nicht allein ausgeführt werden dürfen. Dazu zählen beispielsweise das Fällen von Bäumen und gefährliche Motorsägearbeiten. Die Arbeitsorganisation muss gewährleisten, dass im Notfall Hilfe verfügbar ist. Sicht-, Ruf- oder Funkverbindung zu anderen Personen ist wichtig, um im Ernstfall schnell Unterstützung rufen zu können.

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Organisatorische Pflichten bei Waldeinsätzen

Bei Fällarbeiten, dem Aufarbeiten von Sturmholz und anderen besonders gefährlichen Waldarbeiten muss jederzeit Hilfe gewährleistet sein. Solche Arbeiten gehören in die Hände entsprechend ausgebildeter Personen, die über das nötige Fachwissen verfügen, um die Risiken einzuschätzen. Ein bereits 100 Kilogramm schwerer Stamm kann durch sein Gewicht und unkontrollierte Bewegungen erhebliche Verletzungen verursachen, wie der aktuelle Fall in St.Gallen deutlich macht.

Weiterer Verlauf und Sicherheitshinweise

Der genaue Hergang des Unfalls steht noch nicht vollständig fest, da die Umstände als ungeklärt gelten. Die zuständigen Stellen führen wahrscheinlich Ermittlungen, um festzustellen, warum die Sicherheitsvorkehrungen versagt haben. Solche Vorfälle unterstreichen die Notwendigkeit strikter Sicherheitsstandards im forstwirtschaftlichen Bereich. Für alle Beteiligten in der Branche bleibt die Regel gültig, dass bei Arbeiten mit schweren Holzteilen stets mindestens eine weitere Person in erreichbarer Nähe sein muss.