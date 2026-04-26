Schwerer Unfall auf Thuner Alpenbrücke: Eine Tote und drei Verletzte

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Thuner Alpenbrücke zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Eine 87-jährige Frau verstarb, drei weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der Thun er Alpenbrücke ereignet, bei dem eine 87-jährige Frau ums Leben kam und drei weitere Personen teils schwer verletzt wurden.

Gegen 15:35 Uhr kam es zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Fahrzeug, das von Steffisburg in Richtung Thun fuhr, aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte es mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Wucht des Aufpralls war enorm, was einen umfangreichen Einsatz von Rettungskräften erforderlich machte.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Ersthelfer verstarb die 87-jährige Schweizerin, die als Beifahrerin im Fahrzeug aus Steffisburg saß, noch am Unfallort. Der Fahrer dieses Fahrzeugs erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung der Lenkerin des zweiten Fahrzeugs gestaltete sich aufgrund der schweren Beschädigungen des Wracks äußerst schwierig. Die Einsatzkräfte von Schutz und Rettung Thun mussten schweres hydraulisches Rettungsgerät einsetzen, um die Frau aus dem verformten Metall zu befreien.

Auch sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital transportiert. Ihr Beifahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Unfall führte zu einer sofortigen und großflächigen Sperrung der Thuner Alpenbrücke, um die Bergungsarbeiten zu ermöglichen und die Spurensicherung durch die Kantonspolizei Bern durchzuführen. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Region führte.

Neben den Rettungsdiensten und der Polizei war auch das Care Team Kanton Bern vor Ort, um die Augenzeugen und die beteiligten Personen psychologisch zu betreuen. Ein solches Trauma kann tiefe Spuren hinterlassen, und die professionelle Unterstützung ist in solchen Situationen von entscheidender Bedeutung. Die psychische Belastung für die Beteiligten und die Zeugen des Unfalls ist enorm, und das Care Team bietet ihnen die notwendige Unterstützung, um mit dem Erlebten umzugehen.

Die regionale Staatsanwaltschaft Oberland hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände und die Ursache des Unfalls zu ermitteln. Dabei werden alle möglichen Faktoren berücksichtigt, darunter technische Defekte an den Fahrzeugen, menschliches Versagen, Ablenkung oder gesundheitliche Probleme der Fahrer. Die Kantonspolizei Bern sichert derzeit den Unfallort und sammelt Beweismaterial, um ein umfassendes Bild des Unfallhergangs zu rekonstruieren. Die Ermittlungen werden voraussichtlich mehrere Wochen dauern, bis alle relevanten Informationen zusammengetragen und ausgewertet wurden sind.

Die Alpenbrücke ist eine wichtige Verkehrsader in der Region Thun, und ihre Sperrung hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss. Die zuständigen Behörden haben alles daran gesetzt, die Umleitung so reibungslos wie möglich zu gestalten und die Verkehrsbehinderungen zu minimieren. Dieser tragische Unfall mahnt erneut zur Vorsicht im Straßenverkehr und erinnert daran, wie schnell ein Moment der Unachtsamkeit zu verheerenden Folgen führen kann. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sollte stets oberste Priorität haben. Die Angehörigen der Verstorbenen wurden bereits benachrichtigt und erhalten Unterstützung





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