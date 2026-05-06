Schwerer Unfall auf der Hinterlauistrasse: Landwirtschaftlicher Transporter stürzt Abhang hinunter

Am Dienstagabend stürzte ein landwirtschaftlicher Transporter auf der Hinterlauistrasse einen Abhang hinunter, nachdem er die Holzschutzplanke durchbrochen hatte. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt und mussten von der Rega geborgen werden. Die Unfallursache wird derzeit von der Kantonspolizei St.Gallen untersucht.

Am Dienstagabend, dem 05.05.2026, ereignete sich auf der Hinterlauistrasse ein schwerer Verkehrsunfall , bei dem ein landwirtschaftlicher Transporter aus bisher ungeklärten Gründen die Holzschutzplanke durchbrach und einen steilen Abhang hinunterstürzte.

Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden aus dem Transporter geschleudert und erlitten schwere Verletzungen. Sie mussten von der Rega geborgen und mit Helikoptern ins Spital geflogen werden. Die Einsatzzentrale der Rega erhielt gegen 17 Uhr die Meldung über den Unfall mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug und zwei Verletzten. Der Transporter war auf der Hinterlauistrasse von der Fahrbahn abgekommen, hatte die Schutzplanke durchbrochen und war mehrere Meter den Abhang hinuntergerast, bevor ein Baum den Sturz stoppte.

Für die Bergung der Verletzten wurden Rettungsspezialisten der Alpinen Rettung Schweiz sowie zwei Rega-Helikopter eingesetzt. Zusätzlich waren mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen und die örtliche Feuerwehr vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die weiteren Maßnahmen zu koordinieren. Die Kantonspolizei St.Gallen hat die Ermittlungen zur Unfallursache unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen aufgenommen. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar und werden derzeit untersucht.

Die Hinterlauistrasse war für mehrere Stunden gesperrt, um die Bergungsarbeiten durchzuführen und die Unfallstelle zu sichern. Die beiden verletzten Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo sie medizinisch versorgt werden. Die Alpinen Rettung Schweiz und die Rega leisteten bei der Bergung der Verletzten wertvolle Unterstützung. Die Kantonspolizei St.Gallen bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der zuständigen Stelle zu melden, um weitere Hinweise zur Aufklärung des Vorfalls zu erhalten





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