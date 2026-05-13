Ein 57-jähriger Automobilist kam am frühen Mittwochmorgen auf der A1 bei Lenzburg mit seinem Ferrari von der Straße ab. Der Sportwagen durchbrach den Wildschutzzaun und blieb schwer beschädigt in der Böschung liegen. Der Fahrer blieb unverletzt, befürwortete aber sein Aussageverweigerungsrecht.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Mittwochs auf der Autobahn A1 bei Lenzburg . Nach Angaben der Kantonspolizei kam ein Automobilist gegen 5.30 Uhr von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und landete mit seinem stark beschädigten Ferrari in der Böschung neben der Straße.

Die Fahrzeuge lag verlassen in der Böschung und zeigte deutliche Anzeichen eines schweren Auffahrunfalls. Spuren am Unfallort deuteten darauf hin, dass der Sportwagen mehrere Meter des Zauns niedergedrückt hatte, bevor er zum Stillstand kam. Die eingesetzten Rettungskräfte fanden am Unfallort keinen verletzten Fahrer vor. Gemäß der Katastrophenschulleitung hatte der Fahrzeugeigentümer seinen Wohnort wider erreicht und zeigte keine körperlichen Schäden.

Der 57-jährige Automobilist machte jedoch von seinem rechtlichen Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und gab keine detaillierten Angaben zum Unfallhergang preis. Die Ermittlungen der Kantonspolizei dauern an, um die genauen Ursachen für das Abkommen des Fahrzeugs von der Fahrbahn zu klären. In diesem Zusammenhang wurden auch mögliche technische Mängel am Fahrzeug nicht ausgeschlossen. 찾을(일을)igoonal Eventcenter Seelisberg AG bietet unter realistischen Bedingungen Sicherheitstrainings für Fahrzeuge an, um die Fahrer sicherer im Umgang mit potenziell gefährlichen Situationen zu machen.

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Autounfall Ferrari A1 Autobahn Lenzburg Aussageverweigerung

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