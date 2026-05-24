Schwerer Traktorunfall in Rehetobel: Landwirt bei Heuarbeiten verletzt

Ein 63-jähriger Landwirt erlitt leichte Kopfverletzungen, nachdem sein Traktor samt Ladewagen an einem steilen Hang in Rehetobel umschlug und massive Sachschäden verursachte.

In der malerischen Gemeinde Rehetobel im Kanton Appenzell Ausserrhoden kam es am vergangenen Sonntag zu einem folgenschweren Arbeitsunfall , der die immensen Gefahren der modernen Landwirtschaft in steilem Gelände eindrucksvoll verdeutlicht.

Gegen 15.15 Uhr befand sich ein 63-jähriger Landwirt gemeinsam mit einem 30-jährigen Begleiter auf einem Traktor, um notwendige Heuarbeiten im Bereich Habset durchzuführen. Während die beiden Männer an einem besonders steilen Wiesenstück tätig waren, geschah das Unglück völlig unerwartet. Der angekoppelte Ladewagen, der für den Transport des frisch gemähten Grases vorgesehen war, verlor plötzlich die Bodenhaftung, rutschte unkontrolliert zur Seite weg und kippte schließlich seitlich um, bevor er sich vollständig überschlug.

Die Wucht dieses Vorgangs war so gewaltig, dass der Ladewagen den Traktor, in dem die beiden Männer saßen, mit sich riss. Auch das Zugfahrzeug wurde durch die kinetische Energie in eine heftige Drehung versetzt und überschlug sich ebenfalls einmal komplett. Erstaunlicherweise gelang es dem Traktor jedoch, nach dieser Drehung wieder auf allen vier Rädern zu landen, was vermutlich einen weitaus schlimmeren Ausgang verhindert hat.

Der 63-jährige Fahrer erlitt bei diesem heftigen Aufprall leichte Kopfverletzungen, während sein junger Mitfahrer wie durch ein Wunder völlig unverletzt blieb. Beide Männer wurden umgehend von einer herbeigerufenen Ambulanz erstversorgt und zur gründlichen medizinischen Kontrolle in ein nahegelegenes Spital transportiert, um etwaige innere Verletzungen oder Gehirnerschütterungen sicher auszuschließen. Neben dem menschlichen Schrecken ist vor allem der materielle Schaden an der landwirtschaftlichen Ausrüstung beträchtlich.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden bestätigte in ihrem Bericht, dass an dem Traktor sowie dem Ladewagen Sachschäden in einer Höhe von mehreren Hunderttausend Franken entstanden sind. Für einen landwirtschaftlichen Betrieb stellen solche Verluste eine enorme finanzielle Belastung dar, da moderne Maschinen für die Bewirtschaftung von Steilhängen hochspezialisiert und entsprechend teuer in der Anschaffung sind.

Die Bergung der beschädigten Maschinen aus dem steilen Gelände gestaltete sich zudem als technische Herausforderung für die Rettungskräfte, da die Instabilität des Untergrunds weitere Risiken für die Helfer barg. Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die besonderen Herausforderungen der sogenannten Hanglandwirtschaft, die besonders in Regionen wie dem Appenzellerland allgegenwärtig ist. Die Arbeit an extrem steilen Hängen erfordert nicht nur eine präzise Fahrtechnik und jahrelange Erfahrung, sondern auch eine perfekt gewartete Ausrüstung.

Dennoch gibt es äußere Faktoren wie die Bodenbeschaffenheit, plötzliche Feuchtigkeit oder unvorhersehbare Setzungen des Geländes, die selbst routinierte Landwirte an ihre Grenzen bringen können. Die Heuarbeiten im Hochsommer sind eine kritische Zeit im Agrarkalender, in der oft unter hohem Zeitdruck gearbeitet wird, um die optimale Futterqualität zu sichern, was das allgemeine Unfallrisiko leider oft erhöht. Abschließend lässt sich festhalten, dass die schnelle Reaktion der Rettungskräfte und die robuste Bauweise des Traktors dazu beigetragen haben, dass keine schwereren Personenschäden entstanden sind.

Die Polizei appelliert in solchen Fällen immer wieder an die allgemeine Vorsicht und die strikte Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften beim Betrieb von schweren Maschinen in riskantem Terrain. Der Vorfall in Rehetobel dient als mahnendes Beispiel dafür, wie schnell ein routinierter Arbeitstag in eine lebensgefährliche Situation umschlagen kann. Die betroffenen Männer konnten nach der Untersuchung im Krankenhaus entlassen werden, doch der Schock über den beinahe tödlichen Sturz wird sicherlich noch lange Zeit nachwirken und die zukünftige Arbeit am Hang prägen





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