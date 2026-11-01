Schwerer Töffli-Unfall in Plaffeien: 15-Jähriger helikoptert ins Spital

Schwere Verletzungen bei einem 15-Jährigen in Plaffeien. Weitere alkoholisierte Fahrer und Lachgas-Inhalation sorgen für Chaos im Kanton Freiburg.

Einen 15-jährigen Jugendlichen traf in der Nacht auf Sonntag ein schwerer Unfall. Er stürzte mit seinem Töffli in Plaffeien, einem Ort im Kanton Freiburg, und erlitt dabei kritische Verletzungen. Die Kantonspolizei Freiburg teilte am Sonntag mit, dass der Jugendliche notfallmedizinisch versorgt werden musste. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen erfolgte die Weitertransportierung in ein Spital per Helikopter.

Kette von Verkehrsunfällen im Kanton Freiburg

Dieser schwere Zwischenfall war Teil einer Reihe von Vorfällen in der Nacht auf Sonntag im gesamten Kanton Freiburg. Neben dem Unfall des Teenagers verloren mehrere andere Autofahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Die Polizeibeamten waren die ganze Nacht über mit unterschiedlichen Zwischenfällen beschäftigt, die meist mit Alkohol oder anderen Substanzen im Zusammenhang standen.

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Bereits am frühen Abend, um 21.30 Uhr, kam es zu einem ersten Vorfall in Bulle. Ein Autofahrer prallte dort gegen einen Baum. Die Konsequenzen waren für den Fahrer sofort spürbar. Sein Führerausweis wurde eingezogen und das Fahrzeug auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Alkohol am Steuer führt zu Festnahmen

Die Nacht ging weiter, und die Probleme im Straßenverkehr hielten an. Um 01.30 Uhr landete in Pringy ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in der Albeuve. Die Untersuchung ergab, dass der Fahrer alkoholisiert war. Als Folge dieser Tat wurde ihm der Führerausweis sofort entzogen.

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Kurz darauf, um 02.00 Uhr, ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall auf der Autobahn A12. Ein 57-jähriger Fahrer prallte gegen eine Betonnase an der Ausfahrt Bulle. Auch bei ihm roch die Atemluft stark nach Alkohol. Die Beamten reagierten schnell und entzogen ihm ebenfalls sofort seine Fahrerlaubnis.

Lachgas-Inhalation auf der Autobahn A12

Einer der ungewöhnlichsten Vorfälle ereignete sich um 22.30 Uhr, ebenfalls auf der Autobahn A12. Eine Streife der Polizei stellte einen 23-jährigen Autofahrer an, der unter dem Einfluss von Lachgas stand. Der Mann portugiesischer Herkunft inhalierte die Substanz, was zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr führte.

Die Beamten nahmen den jungen Fahrer fest. Er bekannte sich zur Tat und gab zu, die Substanz verwendet zu haben. Neben der Festnahme und den strafrechtlichen Konsequenzen verlor auch er seinen Führerausweis. Die Nacht im Kanton Freiburg endete für mehrere Personen mit drastischen Maßnahmen der justiziellen Behörden.