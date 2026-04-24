Schwerer Schusswaffeneinsatz in Thayngen – Mann schwer verletzt, Verdächtiger festgenommen

Ein 46-jähriger Österreicher wurde am Donnerstagabend in Thayngen angeschossen und schwer verletzt. Ein 48-jähriger Türke wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Ein schwerer Vorfall erschütterte am Donnerstagabend die Gemeinde Thayngen im Kanton Schaffhausen . Kurz nach 19:30 Uhr ging bei der Schaffhauser Polizei die Meldung ein, dass ein Mann auf der Bahnhofstrasse angeschossen und dabei schwer verletzt worden war.

Die Reaktion der Polizei war umgehend: Mehrere Streifenwagen wurden zum Tatort entsandt, und bereits vor Ort konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Das Opfer, ein 46-jähriger österreichischer Staatsbürger, erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste daraufhin mit einem Rettungshelikopter in ein Krankenhaus transportiert werden, wo er sich derzeit in ärztlicher Behandlung befindet. Sein Zustand ist weiterhin kritisch. Der festgenommene Verdächtige ist ein 48-jähriger türkischer Staatsbürger, der sich nun in polizeilicher Haft befindet.

Die zuständige Staatsanwältin hat für Freitag eine Vernehmung des Beschuldigten angeordnet. Im Anschluss an diese Befragung wird sie entscheiden, ob ein Antrag auf Untersuchungshaft beim Zwangsmassnahmengericht des Kantons Schaffhausen gestellt wird. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole, konnte von den Ermittlern sichergestellt werden und wird nun im Rahmen der forensischen Untersuchungen ausgewertet. Die ersten Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass das Opfer und der Tatverdächtige sich bereits kannten.

Die genauen Hintergründe der Tat und das Motiv des Täters sind jedoch noch unklar und Gegenstand intensiver Ermittlungen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich nicht um einen zufälligen Angriff handelte, sondern dass persönliche Beziehungen zwischen dem Opfer und dem Täter eine Rolle spielen. Die Bahnhofstrasse in Thayngen wurde unmittelbar nach dem Vorfall abgesperrt, um die Spurensicherung zu ermöglichen und eine umfassende Untersuchung des Tatorts durchzuführen.

Zahlreiche Zeugen wurden bereits befragt, und die Polizei arbeitet mit Hochdruck daran, ein vollständiges Bild der Ereignisse zu rekonstruieren. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und die Schaffhauser Polizei rufen die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall relevante Beobachtungen gemacht haben oder über Foto- oder Videomaterial verfügen, das zur Aufklärung beitragen könnte, werden dringend gebeten, sich bei der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei unter der Telefonnummer +41 52 624 24 24 zu melden.

Jede Information, auch wenn sie zunächst unwichtig erscheint, kann für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Die Polizei versichert, dass alle Hinweise vertraulich behandelt werden. Dieser Vorfall hat in Thayngen und im gesamten Kanton Schaffhausen große Bestürzung ausgelöst. Die Gemeinde Thayngen ist bekannt für ihre ruhige und beschauliche Atmosphäre, und ein gewaltsamer Angriff dieser Art ist dort äußerst selten.

Die lokale Bevölkerung ist schockiert und besorgt über die Geschehnisse. Die Behörden haben angekündigt, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Hintergründe der Tat aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Neben der polizeilichen Untersuchung wird auch eine psychologische Betreuung für Zeugen und Angehörige des Opfers angeboten. Die Schaffhauser Polizei betont, dass die Sicherheit der Bevölkerung oberste Priorität hat und dass sie verstärkte Präsenz zeigen wird, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

Die Ermittlungen werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Polizei alle Aspekte des Falls sorgfältig prüfen muss, um ein umfassendes und schlüssiges Bild der Ereignisse zu erhalten. Die Staatsanwaltschaft wird die Ergebnisse der Ermittlungen prüfen und dann über weitere Schritte entscheiden. Es ist zu erwarten, dass die Öffentlichkeit in den kommenden Tagen und Wochen über den Fortgang der Ermittlungen informiert wird





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