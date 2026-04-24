Schwerer Motorradunfall in Rickenbach BL – Zwei Verletzte

Am Donnerstagabend kollidierten auf der Wintersingerstrasse in Rickenbach BL ein Personenwagen und ein Motorrad. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin wurden verletzt, der Motorradfahrer wurde mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.

Am Donnerstagabend, dem 23. April 2026, kam es kurz vor 18:30 Uhr auf der Wintersingerstrasse in Rickenbach BL zu einem schweren Verkehr sunfall, bei dem ein Personenwagen und ein Motorrad kollidierten.

Die Polizei Basel-Landschaft ermittelt derzeit, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 69-jähriger Autofahrer aus einer Seitenstrasse kommend nach links in die Wintersingerstrasse in Richtung Rickenbach einbiegen. Dabei wurde er offenbar durch die tiefstehende Sonne geblendet und übersah den auf der Wintersingerstrasse in Richtung Buus fahrenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer hatte Vorfahrt, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern.

Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem einbiegenden Personenwagen und dem Motorrad. Der 65-jährige Motorradlenker und seine 32-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall erheblich verletzt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Motorradfahrers wurde umgehend ein Rettungshelikopter alarmiert, der ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus flog. Die Beifahrerin des Motorrads wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert, wo sie medizinisch versorgt wird.

Der 69-jährige Autofahrer erlitt glücklicherweise nur Prellungen. Er wird sich bei Bedarf in ärztliche Behandlung begeben. Die Wintersingerstrasse war während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Umgebung.

Die Polizei Basel-Landschaft bittet Zeugen des Unfalls, sich bei ihnen zu melden, um bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs zu helfen. Die Ermittlungen dauern an, um alle Details des Vorfalls aufzuklären und die Verantwortlichkeiten festzustellen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Es ist wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer besonders vorsichtig sind, insbesondere bei ungünstigen Lichtverhältnissen wie tiefstehender Sonne, um solche tragischen Unfälle zu vermeiden.

Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer hat oberste Priorität. Dieser Unfall unterstreicht die Bedeutung von Aufmerksamkeit und vorausschauendem Fahren im Strassenverkehr. Die tiefstehende Sonne kann die Sicht erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. Autofahrer sollten in solchen Fällen besonders vorsichtig sein und ihre Geschwindigkeit anpassen.

Motorradfahrer sind besonders gefährdet, da sie im Strassenbild oft schwerer zu erkennen sind. Es ist daher wichtig, dass sie sich gut sichtbar machen und defensiv fahren. Die Polizei Basel-Landschaft führt regelmässig Verkehrskontrollen und Sensibilisierungskampagnen durch, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die Zusammenarbeit aller Verkehrsteilnehmer ist entscheidend, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit auf den Strassen zu gewährleisten.

Die Gemeinde Rickenbach BL unterstützt die Bemühungen der Polizei und setzt sich für eine sichere Verkehrsinfrastruktur ein. Die Bevölkerung wird gebeten, weiterhin wachsam zu sein und sich aktiv an der Verbesserung der Verkehrssicherheit zu beteiligen. Die Aufklärung über Gefahren im Strassenverkehr ist ein wichtiger Bestandteil der Präventionsarbeit. Die Polizei Basel-Landschaft steht für Fragen und Anliegen jederzeit zur Verfügung. Die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger hat höchste Priorität





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