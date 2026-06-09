Schwerer Motorradunfall in Geuensee - zwei Totalschäden und stundenlange Verkehrsbehinderungen

Zwei Motorradfahrer kollidierten am Montag auf der Krumbacherstrasse in Geuensee mit einem Lieferwagen. Die Unfallursache ist noch ungeklärt. Es gab keine Verletzten, jedoch entstanden hohe Sachschäden und die Straße war über drei Stunden gesperrt.

Zwei Motorradfahrer waren am Montag (8. Juni 2026) gegen 15:30 Uhr auf der Krumbacherstrasse in Geuensee unterwegs, als es zu einem schweren Unfall kam. Der vorausfahrende Motorradfahrer verlor in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet über die Fahrbahnmitte auf die Gegenfahrspur.

Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Beide Motorräder erlitten jedoch Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Krumbacherstrasse für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Region führte.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Solche Unfälle mit Motorrädern, bei denen Fahrer in Kurven die Kontrolle verlieren, sind in der Region nicht alltäglich, ereignen sich aber immer wieder. Oft spielen dabei Faktoren wie überhöhte Geschwindigkeit, plötzlich auftretende Witterungsbedingungen oder auch Fahrzeugdefekte eine Rolle. In diesem Fall blieb die genaue Ursache zunächst unklar, weshalb die Beamten weitere Zeugenbefragungen und technische Gutachten anforderten.

Die Tatsache, dass trotz der Heftigkeit des Aufpralls niemand verletzt wurde, ist den Sicherheitsvorkehrungen wie Helmen und den modernen Schutzsystemen der Motorräder sowie vermutlich auch dem Glück der Beteiligten zu verdanken. Die Verkehrsbehinderungen nach solchen Unfällen fallen oft gravierender aus, als man zunächst erwarten würde. Nicht nur müssen die Fahrzeuge geborgen und die Fahrbahn von Ölen oder anderen Betriebsstoffen gereinigt werden, sondern es kommt regelmäßig zu Staus, weil sich der Verkehr über Umleitungen verteilen muss.

Insbesondere auf stark frequentierten Straßen wie der Krumbacherstrasse, die als Verbindungsstraße zwischen Geuensee und Krumbach dient, wirkt sich eine mehrstündige Sperrung spürbar auf den Berufsverkehr aus. Zudem sind Rettungs- und Bergungsdienste oft längere Zeit gebunden, bis die Strecke wieder vollständig freigegeben werden kann





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