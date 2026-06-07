Schwerer Mofa-Unfall in Zeihen: 24-Jähriger prallt gegen Baum

In Zeihen erlitt ein 24-jähriger Mofafahrer schwere Verletzungen, als er von der Strasse abkam und gegen einen Baum prallte. Das Mofa brannte vollständig aus.

Am Samstagabend ereignete sich in Zeihen ein schwerer Verkehrsunfall , bei dem ein 24-jähriger Mofa fahrer schwer verletzt wurde. Der Unfall geschah gegen 19:00 Uhr im Bereich Weiheracher, als der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache von der Strasse abkam und frontal gegen einen Baum prallte.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Mann schwere Verletzungen und blieb regungslos am Boden liegen. Das Mofa geriet sofort in Brand und brannte vollständig aus. Glücklicherweise befanden sich zufällig Passanten in der Nähe, die sofort Erste Hilfe leisteten und die Rettungskräfte alarmierten. Sie kümmerten sich um den Verletzten, bis der Rettungsdienst eintraf.

Die Rettungsmassnahmen wurden umgehend eingeleitet: Neben den Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Regionalpolizei waren auch die örtliche Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Rettungshelikopter im Einsatz. Der 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Helikopter in ein nahe gelegenes Spital geflogen. Sein Zustand wird als ernst, aber nicht lebensbedrohlich beschrieben. Die Feuerwehr löschte das brennende Mofa, während die Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau mit der Spurensicherung begann.

Die Strasse musste während der Bergungsarbeiten für den Verkehr vollständig gesperrt werden. An dem Mofa entstand Totalschaden. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird derzeit von den Ermittlern untersucht. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere bei Dämmerung und in Kurvenbereichen äusserste Vorsicht walten zu lassen.

Die Region Zeihen ist für ihre gewundenen Strassen und die teilweise nahestehenden Bäume bekannt, was bei Unfällen besonders gefährlich ist. Die Behörden raten Mofafahrern, stets Schutzkleidung zu tragen und die Geschwindigkeit den Strassenverhältnissen anzupassen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau zu melden. Die Gemeinde Zeihen trauert um den schlimmen Vorfall und hofft auf eine baldige Genesung des Verletzten.

Weitere Informationen werden folgen, sobald die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind. Dieser Unfall zeigt einmal mehr, wie schnell aus einer scheinbar harmlosen Fahrt eine Tragödie werden kann. Die Sicherheit auf den Strassen sollte für alle Verkehrsteilnehmer oberste Priorität haben





CH_Wochenende / 🏆 44. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mofa Unfall Zeihen Baum Schwer Verletzt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nur jeder fünfte Baum gesundTrotz guter Wetterbedingungen im vergangenen Jahr ist der Zustand der deutschen Wälder kritisch geblieben. Sie haben sich bis heute nicht von den Dürrejahren 2018 bis 2020 erholt. Das zeigt die aktuelle Waldzustandserhebung. Nach wie vor bestehen grosse Herausforderungen durch Klimawandel und Waldbewirtschaftung.

Read more »

Neue Anklagen gegen Jessica MorettiDie Staatsanwälte haben neue Anklagen gegen die Clubbesitzerin Jessica Moretti erhoben, darunter wegen Urkundenfälschung, fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Brandstiftung.

Read more »

Opfer von Tötungsdelikt in Sulgen TG ist 70-jähriger ÖsterreicherDie Behörden haben das Opfer des Tötungsdelikts vom Dienstagnachmittag in Sulgen TG als 70-jährigen Österreicher identifiziert. Der Mann starb aufgrund schwerer Stichverletzungen infolge eines Streits in einer Liegenschaft. Die Polizei nahm einen 65-jährigen Tatverdächtigen fest.

Read more »

Schwerer Unfall mit gestohlenem Motorrad in Domat/Ems: 17-Jähriger verletztEin 17-jähriger Jugendlicher hat sich bei einer wilden Fahrt mit einem gestohlenen Motorrad in Domat/Ems schwer verletzt. Er war ohne Führerschein unterwegs und prallte mit einem parkierten Auto zusammen. Die Polizei ermittelt.

Read more »