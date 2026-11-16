Schwerer Kontrollstau in St.Gallen: Sechs Fahrunfälle und Alkoholkontrollen

In der Nacht von Freitag bis Montag verhängte die Kantonspolizei St.Gallen strenge Maßnahmen gegen fahrunfähige Lenker. Sechs Männer verloren ihren Führerausweis, da Alkohol, Medikamente oder Müdigkeit ihre Fahrtauglichkeit beeinträchtigten.

Die Kantonspolizei St.Gallen führte in den Nachtstunden vom 13. bis 16. November 2026 eine intensive Kontrolldurchführung durch, bei der die Sicherheit im Straßenverkehr massiv gestärkt wurde. Sechs männliche Pkw-Führer wurden in verschiedenen Gemeinden des Kantons als fahrunfähig eingestuft, was zu einer sofortigen Entziehung oder aberkannten Führerausweisen führte. Die Maßnahmen deckten ein breites Spektrum an Verkehrsverstößen ab, von überhöhter Geschwindigkeit über das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss bis hin zu schwerwiegender Müdigkeit und mangelnder Fahrzeugtauglichkeit.

Einsätze auf der Autobahn A13 bei Rüthi und Haag

Am Freitagabend, dem 13. November 2026, kurz vor 21:15 Uhr, meldete sich ein 47-jähriger Fahrer bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen, nachdem er mit seinem Fahrzeug auf dem Pannenstreifen der Autobahn A13 in Höhe Rüthi zum Stehen gekommen war. Der Mann war zuvor vom Sarganserland aus in Richtung St.Margrethen unterwegs gewesen und befand sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte unverletzt auf der Straße. Die Beamten stuften ihn als fahrunfähig ein, woraufhin Blut- und Urinproben angeordnet wurden und sein Führerausweis für die gesamte Schweiz aberkannt wurde. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbar war, musste es abgeschleppt werden, während am Auto und an der Infrastruktur Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Franken entstand. Für die Unfallaufnahme und die Räumung des Normalstreifens wurde dieser für rund eine Stunde gesperrt.

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Gegen Mitternacht, kurz vor 3 Uhr am Sonntag, dem 15. November 2026, stieß eine Patrouille auf ein weiteres Fahrzeugproblem auf der A13. Das unbefeuerte Auto stand ohne Treibstoff auf dem Pannenstreifen kurz nach der Ausfahrt Haag. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 43-jährigen Fahrer, der auf dem Fahrersitz saß, sowie einen 32-jährigen Beifahrer. Der 43-Jährige wurde während der Kontrolle ebenfalls als fahrunfähig eingestuft. Auch hier wurden Blut- und Urinproben zur Ermittlung der Ursachen angeordnet, und der Führerausweis wurde ihm für die Schweiz aberkannt. Das treibstoffleere Fahrzeug wurde anschließend von einer Abschleppdienstleistung geborgen.

Straßenkontrollen in Goldach, Thal und Heerbrugg

Ungefähr zur gleichen Zeit wie der Vorfall bei Rüthi patrouillierte eine Einheit der Kantonspolizei St.Gallen in Goldach. Kurz nach 21:15 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Haini-Rennhas-Strasse einen 42-jährigen Autofahrer, da sein Fahrzeug keine Kontrollschilder aufwies. Die Kontrolle ergab erneut Fahrunfähigkeit. Die Entnahme von Blut- und Urinproben wurde angeordnet, und auch diesem Mann wurde der Führerausweis für die Schweiz aberkannt, was auf schwerwiegende Verstöße gegen die Verkehrsregeln oder die körperliche Tauglichkeit hinweist.

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In Thal wurde die Kontrollwelle am späten Sonntagabend fortgesetzt. Kurz nach 22 Uhr fiel einer Patrouille auf der Töberstrasse ein Auto auf, das von Buriet in Richtung Thal mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der 29-jährige Fahrer konnte im Bereich der Autobahneinfahrt Rheineck angehalten werden. Eine beweissichere Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.82 mg/l, was zu einer sofortigen Abnahme des Führerausweises führte. Wenig später, kurz nach 3:30 Uhr am Morgen des 16. November 2026, kontrollierten Beamte in Thal im Bereich Röteli einen 34-jährigen Fahrer. Dieser wies in einer Atemalkoholprobe einen Wert von 0.51 mg/l auf, was ebenfalls den sofortigen Verlust des Führerausweises zur Folge hatte.

Am Montagmorgen, kurz vor 0:45 Uhr, richtete sich der Blick der Polizei auf Heerbrugg. Eine Patrouille wurde auf ein Auto aufmerksam, das auf der Auerstrasse verkehrsbehindernd abgestellt war. Bei der Kontrolle befand sich ein 58-jähriger Mann auf dem Fahrersitz. Er wurde als fahrunfähig eingestuft, woraufhin Blut- und Urinproben angeordnet und sein Führerausweis für die Schweiz aberkannt wurde. Diese Reihe von Fällen unterstreicht die stetige Präsenz der Behörden und die Null-Toleranz-Politik gegenüber gefährlichem Verhalten im Straßenverkehr.

Rechtliche Konsequenzen und Definition der Fahrunfähigkeit

Die Einstufung als fahrunfähig ist ein kritischer Schritt in der polizeilichen Praxis, da sie den aktuellen körperlichen und geistigen Zustand eines Lenkers beschreibt. Neben Alkohol können auch Drogen, bestimmte Medikamente, extreme Übermüdung oder gesundheitliche Probleme dazu führen, dass eine Person ein Fahrzeug nicht sicher führen kann. Es ist wichtig zu betonen, dass die Einstufung als fahrunfähig für sich allein noch keine bestimmte Ursache benennt, sondern vielmehr feststellt, dass die erforderliche Leistungsfähigkeit während der gesamten Fahrt fehlt.

Entscheidend für die Rechtssprechung ist, dass die volle Tauglichkeit inklusive Reserven für unerwartete Situationen während der Fahrt gegeben sein muss. Alle in diesem Bericht genannten Männer stehen nun vor gerichtlichen Verfahren, da die festgestellten Werte und Zustände schwerwiegende Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz darstellen. Die aberkannten Führerausweise für die Schweiz bedeuten ein langfristiges Fahrverbot und eine hohe finanzielle sowie persönliche Belastung für die Betroffenen. Die Kantonspolizei St.Gallen warnt eindringlich vor den Risiken fahrunfähigen Fahrens und mahnt zur absoluten Achtsamkeit im Straßenverkehr.