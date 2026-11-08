Schwerer Frontalunfall in Ennetbühl: vier Verletzte und Totalschaden

Bei einem tödlichen Zusammenstoß auf der Schwägalpstrasse in Ennetbühl SG wurden vier Personen verletzt. Ein Subaru driftete auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen Renault. Die genaue Ursache ist noch unklar.

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen wurden am Sonntagabend, dem 17. November 2024, vier Menschen auf der Schwägalpstrasse in Ennetbühl im Kanton St. Gallen verletzt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr, als ein 45-jähriger Fahrer eines Subaru in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und frontal in einen entgegenkommenden Renault prallte. Durch die massive Wucht des Aufpralls rutschte der Renault von der Straße und den Hang hinunter.

Unfallhergang und erste Maßnahmen

Der 45-jährige Subaru-Fahrer geriet in der Linkskurve aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Frontalkollision mit dem Renault, der von einer polnischen Fahrzeughaltergesellschaft genutzt wurde und Kennzeichen aus Polen trug. Bei dem Aufprall wurde der Renault von der Straße geschleudert und rutschte einen Hang hinunter. Der Subaru blieb vor Ort liegen, während der Renault den Hang hinabgleitete. Die Kantonspolizei St. Gallen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, um die exakten Umstände der Kollision zu klären.

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Schwere Verletzungen und medizinische Versorgung

Alle vier Insassen der Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Eine 38-jährige Schweizerin, die auf dem Beifahrersitz des Subaru saß, erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde sie mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen. Der Subaru-Fahrer sowie die beiden Insassen des Renault, ein 45-jähriger Mann und eine 37-jährige Frau aus Polen, wurden mit Rettungswagen in verschiedene Spitäler transportiert. Die medizinische Versorgung aller Verletzten erfolgte schnell und koordiniert.

Besondere Gefahren durch Gasantrieb

Ein besonderer Aspekt des Unglücks war der Antrieb des verunfallten Renault. Das Fahrzeug verfügte über einen Gasantrieb, bei dem nach dem Unfall Gas austrat. Der Einsatzleiter Roger Abderhalden von der Feuerwehr Nesslau erklärte gegenüber BRK News, dass ein solches Fahrzeug für eine Milizfeuerwehr nicht alltäglich ist. Es war jedoch hilfreich, dass sich unter den anrückenden Feuerwehrleuten ausgebildete Auto- und Lastwagenmechaniker befanden, die mit der entsprechenden Technik vertraut waren und die Gefahr effektiv eindämmen konnten.

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Großaufgebot der Hilfskräfte vor Ort

Da beim Eintreffen der Feuerwehr noch kein Rettungsdienst vor Ort war, übernahmen die Einsatzkräfte zunächst die Betreuung der Verletzten und forderten zusätzliche Rettungsmittel an. Im Einsatz standen rund 25 Angehörige der Feuerwehr Nesslau sowie mehrere Rettungswagen, ein Rega-Helikopter und Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen. Die Koordination der verschiedenen Kräfte war entscheidend, um die Sicherheit am Unfallort zu gewährleisten und die Verletzten schnellstmöglich in die medizinische Versorgung zu überführen.

Führerausweis entzogen und Straße gesperrt

Der 45-jährige Subaru-Fahrer wurde von der Polizei als nicht fahrfähig eingestuft. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an, um mögliche Drogen- oder Alkoholbeeinflussung auszuschließen. Dem Mann wurde der Führerausweis noch an der Unfallstelle abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schwägalpstrasse musste in beiden Richtungen gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrseinschränkungen führte. Die Kantonspolizei St. Gallen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, um die Verantwortlichkeiten endgültig zu klären.