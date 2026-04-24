Schwerer Brand in Hombrechtikon: Zwei Personen schwer verletzt

Ein Brand in einem Reithof in Hombrechtikon ZH hat am Freitagabend zwei Personen schwer und acht weitere leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über eine Million Franken. Die Brandursache wird untersucht.

Schwerer Brand in Hombrechtikon ZH: Zwei Personen schwer verletzt, Sachschaden über eine Million Franken Am Freitagabend kam es in Hombrechtikon im Kanton Zürich zu einem verheerenden Brand in einem Reithof , bei dem zwei Personen schwere Verletzungen erlitten.

Ein 73-jähriger Mann und eine 84-jährige Frau wurden durch die Flammen und den Rauch schwer verletzt und mussten umgehend mit Rettungshelikoptern in umliegende Spitäler transportiert werden. Acht weitere Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden entweder zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gebracht oder konnten vor Ort durch das medizinische Personal versorgt werden. Glücklicherweise kamen bei dem Vorfall keine Tiere zu Schaden, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung auf der Plattform X bekannt gab.

Der Brand brach kurz nach 18:30 Uhr aus, und als die Rettungskräfte eintrafen, hatten alle Bewohner das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf über eine Million Franken geschätzt wird. Betroffen sind sowohl das Wohnhaus als auch der an das Gebäude angebaute Stall. Die betroffenen Bewohner wurden vorübergehend bei Verwandten und Freunden untergebracht, während die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Die Kantonspolizei Zürich hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Brandes zu ermitteln. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung, jedoch werden alle möglichen Szenarien geprüft. Die Brandursachenermittler werden den Brandort in den kommenden Tagen eingehend untersuchen, um mögliche technische Defekte, unsachgemäße Handhabung von brennbaren Materialien oder andere Faktoren, die zum Ausbruch des Feuers geführt haben könnten, zu identifizieren. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und anderen Experten wird dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt, jedoch steht bereits jetzt fest, dass der Wiederaufbau des Reithofs mit erheblichen Kosten verbunden sein wird. Die Gemeinde Hombrechtikon hat bereits ihre Unterstützung für die betroffenen Bewohner zugesagt und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Die Solidarität in der Gemeinde ist groß, und viele Anwohner haben bereits ihre Hilfe angeboten. Dieser Vorfall erinnert an die Bedeutung von Brandschutzmaßnahmen und regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen in Wohn- und Gewerbegebäuden.

Insbesondere in Reithöfen, in denen mit brennbaren Materialien wie Stroh und Heu gearbeitet wird, ist ein erhöhter Sicherheitsstandard unerlässlich. Die Kantonspolizei Zürich appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Rauchmelder regelmäßig zu überprüfen und sicherzustellen, dass Fluchtwege frei sind.

Darüber hinaus sollten brennbare Materialien sachgerecht gelagert und offene Feuerquellen vermieden werden. Der Brand in Hombrechtikon ist ein trauriges Beispiel dafür, wie schnell sich ein Feuer ausbreiten und verheerende Schäden anrichten kann. Die rasche Reaktion der Rettungskräfte und das umsichtige Handeln der Bewohner haben jedoch Schlimmeres verhindert. Die Ermittlungen zur Brandursache werden fortgesetzt, und die Kantonspolizei Zürich wird die Öffentlichkeit über die Ergebnisse auf dem Laufenden halten.

Die Gemeinde Hombrechtikon und die Kantonspolizei Zürich bedanken sich bei allen Einsatzkräften für ihren professionellen Einsatz und ihre schnelle Hilfe





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