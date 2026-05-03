Schwerer Brand in Bern: Zwei Häuser und eine Garage in Vollbrand – Warnung über Alertswiss

In der Nacht zum Montag brach in der Bäraugrundstrasse in Bern ein schwerer Brand aus, der zwei Häuser und eine Garage vollständig zerstörte. Die Rauchentwicklung war so stark, dass der Kanton Bern eine offizielle Warnung über Alertswiss veröffentlichte. Die Feuerwehr kämpfte unter schwierigen Bedingungen gegen das Feuer, während der Bahnverkehr beeinträchtigt wurde.

In der Nacht zum Montag brach in der Bäraugrundstrasse in Bern ein schwerer Brand aus, der zwei Häuser und eine Garage vollständig in Flammen aufsteigen ließ.

Die Berner Kantonspolizei erhielt den Notruf kurz nach halb eins und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung gab der Kanton Bern eine offizielle Warnung über die Warn-App Alertswiss heraus. Die Bewohner der betroffenen Gebäude konnten rechtzeitig evakuiert werden, während Spezialisten der Kantonspolizei, mehrere Rettungswagen, ein Care-Team und Vertreter der Gemeinde sowie des Regierungsstatthalteramts vor Ort waren.

Die Situation führte zu weitreichenden Störungen im Strassen- und Bahnverkehr, weshalb die Bevölkerung aufgefordert wurde, Fenster und Türen zu schließen, Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten und die Anweisungen der Behörden zu befolgen. Zudem sollten Autofahrer das betroffene Gebiet weiträumig umfahren. Die Feuerwehr kämpfte unter extremen Bedingungen gegen das Feuer. Ein Reporter vor Ort berichtete von einem massiven Einsatz mit einer Autodrehleiter, mehreren Wasserwerfern und einem mobilen Großventilator.

Aufgrund der Nähe zur Bahnlinie wurde zusätzlich die SBB mit einem Lösch- und Rettungszug alarmiert. Die Rauchwolke war so dicht, dass die Warnung über Alertswiss an die Bevölkerung verschickt wurde. Die Einsatzkräfte arbeiteten mit Hochdruck, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und eine Ausweitung auf weitere Gebäude zu verhindern. Die genauen Ursachen des Brandes sind noch unklar und werden derzeit von der Polizei untersucht.

Die Auswirkungen des Brandes waren weitreichend. Neben den direkten Schäden an den Gebäuden führte der Vorfall zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Bahnlinie in der Nähe musste zeitweise gesperrt werden, was zu Verspätungen und Umleitungen führte. Die Bevölkerung wurde dringend aufgefordert, die Sicherheitshinweise zu beachten und das Gebiet zu meiden.

Die Feuerwehr und die Rettungskräfte leisten weiterhin Überwachungsarbeiten, um sicherzustellen, dass keine Glutnester mehr vorhanden sind. Die Kantonspolizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Brandes aufzuklären und mögliche Verantwortliche zu ermitteln. Die betroffenen Bewohner erhalten Unterstützung durch das Care-Team, das ihnen bei der Bewältigung der Situation hilft





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