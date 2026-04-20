Schwerer Brand im Gefängnis Sarnen: Häftling lebensgefährlich verletzt

Ein Brand im Gefängnis Sarnen hat zu einer Evakuierung und einem schwerverletzten Insassen geführt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zur Ursache.

Ein dramatischer Zwischenfall erschütterte am Montagnachmittag die Gemeinde Sarnen im Kanton Obwalden . In den Räumlichkeiten des dortigen Gefängnisses, das direkt an das Polizei gebäude Foribach angegliedert ist, brach aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Der Brand entwickelte sich schnell und zwang die Sicherheitskräfte zu sofortigen und weitreichenden Evakuierungsmaßnahmen.

Neben den unmittelbaren Gefängnisräumlichkeiten mussten auch das angrenzende Verkehrssicherheitszentrum sowie Teile des Polizeigebäudes vorsorglich geräumt werden, um eine Gefährdung weiterer Personen und Mitarbeiter auszuschliessen. Die örtliche Feuerwehr reagierte prompt und konnte den Brandherd durch einen koordinierten Einsatz rasch unter Kontrolle bringen und schliesslich vollständig löschen, bevor sich die Flammen auf weitere Gebäudeteile ausbreiten konnten. Besonders tragisch ist das Schicksal eines 47-jährigen Häftlings, der bei dem Brand lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit hoher Priorität in ein spezialisiertes Spital ausserhalb des Kantons Obwalden überführt, wo er derzeit intensivmedizinisch betreut wird. Über den genauen Gesundheitszustand des Betroffenen und die Schwere seiner Verletzungen wurden seitens der Behörden bislang keine weiteren Details kommuniziert. Glücklicherweise blieben alle anderen Insassen sowie das Personal des Polizeigebäudes und der Rettungskräfte von körperlichen Schäden verschont, was angesichts der schnellen Ausbreitung der Rauchentwicklung als glücklicher Umstand gewertet werden kann. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden hat umgehend eine Untersuchung eingeleitet, um die Hintergründe und die Ursache des verheerenden Feuers zweifelsfrei zu klären. Aktuell steht die Brandursache noch nicht fest, und die Experten der Spurensicherung sind damit beschäftigt, das betroffene Zellentrakt genauestens zu untersuchen. Zu den Fragen, ob es sich um ein technisches Versagen, Brandstiftung oder einen anderen Vorfall gehandelt haben könnte, hielten sich die Ermittler am Montagabend bewusst bedeckt, um den laufenden Prozess nicht zu beeinflussen. Auch zum entstandenen Sachschaden konnten noch keine präzisen Angaben gemacht werden. Die Behörden bestätigten lediglich, dass sich der Schaden glücklicherweise auf den Gefängnisbereich beschränkt und die Infrastruktur der umliegenden Sicherheitszentren weitgehend intakt geblieben ist. Eine baldige Information der Öffentlichkeit nach Abschluss erster Ermittlungsschritte wurde in Aussicht gestellt





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