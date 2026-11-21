Ein 32-jähriger Fahrer verlor an der Rorschacherstrasse die Kontrolle, prallte gegen vier Parkwagen und verletzte sich leicht. Die Staatsanwaltschaft St.Gallen ermittelt wegen des Vorfalls.

Kurz vor 2 Uhr nachts wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen ein Verkehrsunfall an der Rorschacherstrasse gemeldet. Ein 32-jähriger Mann aus der Region fuhr von Mörschwil her kommend in Richtung Tübach, als er in einer Linkskurve die Beherrschung seines Fahrzeugs verlor. Der Wagen drang linksseitig auf das angrenzende Wiesland aus, wodurch die Fahrbahn vollständig verlassen wurde.

Unfallhergang und Kollisionsverlauf

Der Unfallhergang nahm ein dramatisches Wendung, als das Fahrzeug nach dem Verlassen der Fahrbahn wieder auf die Strückte gelangte und über beide Fahrstreifen schluderte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite prallte das Auto rechtsseitig mit voller Wucht gegen vier parkierte Autos auf einem Vorplatz. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass das Fahrzeug des 32-Jährigen schließlich auf der Straße selbst zum Stillstand kam.

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Glücklicherweise blieben die menschlichen Schäden in diesem Vorfall glimpflich aus. Der 32-jährige Fahrer erlitt bei dem Aufprall lediglich leichte Verletzungen, die keinen medizinischen Notfall erforderten. Daher war der Beizug eines Rettungswagens an der Einsatzstelle nicht notwendig. Die Verletzungen wurden vor Ort versorgt oder der Fahrer konnte das Geschehen eigenständig verarbeiten, ohne stationäre Behandlung zu benötigen.

Ermittlungen durch die Justiz

Die weiteren Abklärungen zum genauen Unfallhergang werden durch die Kantonspolizei St.Gallen durchgeführt. Diese Ermittlungen erfolgen unter der direkten Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen. Die zuständigen Behören sammeln Beweise, untersuchen den Zustand des Fahrzeugs und prüfen mögliche Ursachen für den Kontrollverlust des Fahrers.

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Es ist davon auszugehen, dass die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen die Spuren am Unfallort genau dokumentiert. Die Kantonspolizei St.Gallen wird zudem Fragen nach Geschwindigkeit, Alkohol- oder Drogeneinfluss sowie technischen Mängeln am Fahrzeug klären. Die genauen Umstände, die dazu führten, dass der 32-Jährige in der Linkskurve von der Fahrbahn abkam, stehen im Mittelpunkt dieser behördlichen Maßnahmen.

Verkehrssicherheit und Reaktionszeiten

Die Geschwindigkeit, mit der eine Strecke sicher befahren werden kann, hängt maßgeblich von den aktuellen Straßen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen ab. Es besteht ein weit verbreitetes Missverständnis, dass das Befahren unterhalb der signalisierten Höchstgeschwindigkeit automatisch sicher ist. In der Realität kann ein Tempo für die spezifische Situation an einer Kurve wie der an der Rorschacherstrasse bereits zu hoch sein.

Bei schlechter Sicht, Schnee oder schwierigen Straßenverhältnissen ist ein deutlich langsameres Fahrtempo unerlässlich für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Mit zunehmender Geschwindigkeit wächst die Strecke, die ein Fahrzeug während der Reaktionszeit zurücklegt, bevor der Fahrer überhaupt mit dem Bremsen beginnen kann. Diese Distanz kann im Ernstfall über Schaden oder Katastrophe entscheiden.

Die Warnung der Behörden gilt als eindringliche Erinnerung an die Verantwortung jedes Fahrers. Besonders in der Nacht und in unbekannten Kurvenabschnitten wie auf der Strecke zwischen Mörschwil und Tübach ist höchste Aufmerksamkeit gefragt. Der Vorfall zeigt erneut, wie schnell ein alltäglicher Fahrtpfad zu einem gefährlichen Szenario werden kann, wenn die Anpassung an die Bedingungen fehlt.