Schwere Vorwürfe gegen Musiker D4vd: Mord, Leichenversteckung und Kindesmissbrauch

Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County wirft dem Musiker D4vd schwere Verbrechen vor, darunter Mord, Leichenversteckung und Kindesmissbrauch. Der 18-jährige David Burke soll eine 14-jährige Jugendliche erstochen und ihre Leiche mit Kettensägen zerstückelt haben. Die Ermittlungen zeigen ein grausames Verbrechen mit weitreichenden Konsequenzen.

Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County hat schwere Vorwürfe gegen den Musiker D4vd erhoben. Der 18-jährige David Burke, bekannt unter seinem Künstlernamen D4vd , wird beschuldigt, eine 14-jährige Jugendliche erstochen und ihre Leiche anschließend mit Kettensägen zerstückelt zu haben.

Die Ermittler haben detaillierte Angaben zum Tathergang gemacht, die ein schockierendes Bild zeichnen. Demnach soll Burke das Mädchen bereits im Alter von elf Jahren kennengelernt und sie im Alter von 13 Jahren sexuell missbraucht haben. Als die Jugendliche damit drohte, seine Musikkarriere zu zerstören, habe er sie in seinem Haus mehrfach mit einem Messer attackiert und ihr beim Verbluten zugesehen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Burke die Leiche in einem aufblasbaren Pool in seiner Garage mit zwei Kettensägen, die er online gekauft hatte, zerstückelt hat. In der Garage wurden später DNA-Spuren des Mädchens gefunden. Die verwesten Überreste des Opfers wurden im September in Plastiktüten im Kofferraum eines Autos entdeckt. Das Mädchen war bereits 2024 von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden.

Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie 14 Jahre alt. Die Ermittler haben zudem Textnachrichten zwischen Burke und dem Mädchen sichergestellt, die ihre sexuelle Beziehung belegen sollen. Auf seinem Mobiltelefon wurden auch Bilder des sexuellen Missbrauchs weiterer Minderjähriger gefunden. Die Staatsanwaltschaft wirft Burke neben Mord und Leichenversteckung auch Kindesmissbrauch und Besitz von Kinderpornografie vor.

Der Fall hat in der Musikbranche und der Öffentlichkeit für Entsetzen gesorgt. Die Anklage könnte für Burke lebenslange Haft bedeuten. Die Ermittlungen dauern an, und weitere Details könnten in den kommenden Wochen bekannt werden





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