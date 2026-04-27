Schwere Verletzungen überschatten Tour de Romandie Vorbereitung für Tudor

Stefan Küng und Marc Hirschi fallen mit Verletzungen aus, Voisard und Brenner übernehmen die Führung bei der Tour de Romandie. Die Form von Alaphilippe ist ungewiss.

Die Schweiz er Radsport saison beginnt unter keinem guten Stern. Das Team Tudor muss gleich mehrere wichtige Fahrer aufgrund von Verletzungen ersetzen, was die Hoffnungen auf gute Ergebnisse bei der bevorstehenden Tour de Romandie erheblich schmälert.

Stefan Küng, einer der stärksten Schweizer Fahrer, fällt mit einem Oberschenkelbruch aus, während Marc Hirschi sich bei einem Sturz das Schlüsselbein gebrochen hat. Beide werden dem Team für längere Zeit fehlen und können nicht an den wichtigen Rennen teilnehmen. Die Situation wird zusätzlich durch die unklare Form von Julian Alaphilippe verschärft, der ohnehin nicht für die Tour de Romandie eingeplant war.

Alaphilippe konnte bei den Klassikern Gold Race und Flèche Wallonne das Ziel nicht erreichen und verzichtete auf Lüttich-Bastogne-Lüttich aus medizinischen Gründen, was Fragen nach seiner aktuellen Leistungsfähigkeit aufwirft. Diese Abwesenheiten stellen das Team vor eine große Herausforderung, insbesondere da die Tour de Romandie als wichtiger Test für die kommende Saison und als Chance zur Vorbereitung auf größere Rennen wie die Tour de France dient.

Die Verletzungen und Formschwächen der Schlüsselspieler zwingen das Team, neue Strategien zu entwickeln und auf jüngere Fahrer zu setzen, um dennoch konkurrenzfähig zu bleiben. Die Tour de Romandie ist traditionell ein wichtiges Rennen für Schweizer Radfahrer und bietet eine Plattform, um sich international zu präsentieren. Die Ausfälle von Küng und Hirschi sind daher ein schwerer Schlag für das Team und die Schweizer Radsportfans.

Inmitten dieser Herausforderungen versuchen Yannis Voisard und Marco Brenner, als Leader-Duo des Teams die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Bei der Medienkonferenz am Montag wurde ein Top-10-Platz im Gesamtklassement als Ziel für die Rundfahrt in der Westschweiz ausgegeben. Im Vorjahr hatte Mathys Rondel mit Rang 9 bereits eine vielversprechende Platzierung für das Team erzielt. Voisard äußerte sich optimistisch, betonte jedoch, dass eine genaue Vorhersage des Endergebnisses schwierig sei.

Die Vertragsverlängerung von Voisard bei Tudor bis 2028 dürfte ihm zusätzlich Motivation geben und sein Engagement für das Team unterstreichen. Der Jurassier hatte 2025 die Tour de Romandie auslassen müssen, konnte sich in den Jahren davor jedoch zweimal in den Top 20 platzieren (18. und 21. ). Wie Hirschi stürzte auch Voisard bei der Flèche Wallonne, scheint aber von den Folgen des Sturzes nicht beeinträchtigt zu sein.

Das Leader-Duo wird von weiteren Schweizer Fahrern unterstützt, darunter Joel Suter, Roland Thalmann und Robin Donzé, die als Helfer fungieren werden. Die Teamstrategie wird darauf ausgerichtet sein, Voisard und Brenner optimal zu unterstützen und ihnen die bestmöglichen Voraussetzungen für eine gute Platzierung zu bieten. Die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und die Fähigkeit, auf unerwartete Situationen zu reagieren, werden entscheidend sein, um die Herausforderungen der Tour de Romandie zu meistern.

Die Tour de Romandie bietet eine hervorragende Gelegenheit, die Stärken des Teams zu demonstrieren und sich für zukünftige Rennen zu empfehlen. Die Live-Übertragung der Tour de Romandie bei SRF ermöglicht es den Fans, die Leistungen des Teams hautnah zu verfolgen und die Fahrer anzufeuern. Die Erwartungen sind trotz der Ausfälle hoch, und das Team Tudor hofft, mit einer starken Teamleistung und dem Engagement der Fahrer dennoch erfolgreich zu sein.

Die Tour de Romandie ist nicht nur ein wichtiges Rennen für das Team, sondern auch für die Schweizer Radsportszene insgesamt. Ein gutes Ergebnis könnte die Moral des Teams stärken und neue Impulse für die kommende Saison geben. Die Unterstützung der Fans und die positive Atmosphäre rund um das Rennen werden eine wichtige Rolle spielen, um die Fahrer zu motivieren und ihnen zu helfen, ihr Bestes zu geben.

Die Tour de Romandie ist bekannt für ihre anspruchsvollen Etappen und ihre spektakulären Landschaften, die das Rennen zu einem besonderen Erlebnis für Fahrer und Zuschauer machen. Das Team Tudor wird sich bemühen, die Herausforderungen der Rundfahrt anzunehmen und sich den Wettbewerb mit den anderen Teams zu stellen. Die Ergebnisse der Tour de Romandie werden wichtige Hinweise auf die Form der Fahrer und die Leistungsfähigkeit des Teams geben und die Grundlage für die weitere Planung der Saison bilden.

Die Tour de Romandie ist somit ein entscheidender Moment für das Team Tudor und die Schweizer Radsportszene





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