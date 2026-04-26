Schwere Verletzungen nach Auseinandersetzung in St. Margrethen – Drei Festnahmen

Eine gewalttätige Auseinandersetzung in St. Margrethen führte zu schweren Verletzungen eines 51-jährigen Mannes. Die Polizei hat drei Personen festgenommen und ermittelt wegen des Verdachts häuslicher Gewalt und möglicherweise des Einsatzes von Waffen.

In der Nacht auf Samstag kam es in St. Margrethen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei der ein 51-jähriger Mann schwere Verletzungen erlitt.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat im Zuge der Ermittlungen alle drei Beteiligten – zwei Männer und eine Frau – festgenommen. Der Vorfall, der möglicherweise in den Bereich häuslicher Gewalt fällt, begann kurz nach Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus in St. Margrethen. Die Polizei wurde zu dem Gebäude gerufen, nachdem Berichte über zwei verletzte Personen eingegangen waren: eine 46-jährige Schweizerin und ein 20-jähriger Schweizer. Beide wiesen Verletzungen auf, die auf eine vorherige Auseinandersetzung hindeuteten.

Ein dritter Beteiligter hatte den Ort bereits verlassen, bevor die Polizei eintraf. Die Ermittlungen gestalteten sich jedoch schnell, da kurz darauf eine Meldung über einen schwer verletzten Mann in der nahegelegenen Gemeinde Widnau einging. Der Verletzte, ein 51-jähriger italienischer Staatsbürger, wurde umgehend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er medizinisch versorgt wird. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 51-Jährige in einer partnerschaftlichen Beziehung zu der 46-jährigen Schweizerin steht.

Der 20-jährige Schweizer ist der Frau verwandt, wobei die genaue Beziehung noch nicht öffentlich bekanntgegeben wurde. Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft umfassende Ermittlungen eingeleitet, um den genauen Ablauf der Ereignisse und die Hintergründe der Auseinandersetzung zu klären. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Ermittlungen liegt auf der Frage, ob und welche Waffen während der Auseinandersetzung eingesetzt wurden. Die Polizei sichert derzeit Spuren am Tatort und befragt Zeugen, um ein vollständiges Bild des Geschehens zu rekonstruieren.

Die Festgenommenen werden derzeit von der Polizei vernommen, um ihre jeweiligen Versionen der Ereignisse zu schildern. Die Staatsanwaltschaft wird auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse entscheiden, ob Anklage erhoben wird und gegen welche der Beteiligten. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf das Problem der häuslichen Gewalt und die damit verbundenen Gefahren. Die Polizei betont, dass sie jeden Fall von Gewalt ernst nimmt und alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um die Opfer zu schützen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, und es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Tagen weitere Informationen bekannt werden. Die Öffentlichkeit wird über den Fortgang der Ermittlungen auf dem Laufenden gehalten, sobald neue Erkenntnisse vorliegen. Die Polizei appelliert an alle Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Informationen besitzen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis, auch scheinbar unwichtige Details, kann dazu beitragen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Sicherheit der Bevölkerung hat für die Kantonspolizei St. Gallen oberste Priorität, und sie wird weiterhin alles in ihrer Macht Stehende tun, um Straftaten zu verhindern und aufzuklären. Der Vorfall in St. Margrethen zeigt einmal mehr, wie schnell eine Eskalation zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann. Es ist daher wichtig, dass alle Beteiligten in Konfliktsituationen versuchen, deeskalierend zu wirken und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, bevor die Situation außer Kontrolle gerät.

Die Polizei bietet in solchen Fällen Beratungsstellen und Unterstützungsprogramme an, die den Opfern und Tätern helfen können, einen Ausweg aus der Gewaltspirale zu finden. Die Aufklärung der Hintergründe und die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen sind jedoch unerlässlich, um ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

St. Margrethen Auseinandersetzung Verletzungen Festnahmen Häusliche Gewalt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UN-Blauhelmsoldat im Libanon erliegt VerletzungenIm Libanon ist ein weiterer UN-Blauhelmsoldat in Zusammenhang mit den Kämpfen zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz und Israel gestorben. Der 31-jährige Indonesier sei in einem Beiruter Krankenhaus Verletzungen erlegen, die er am 29. März erlitten habe.

Read more »

Oberburg BE: Rennvelofahrer stürzt – Mann mit schweren Verletzungen im SpitalIn Oberburg stürzte ein Rennvelofahrer schwer und wurde ins Spital gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Read more »

Häusliche Gewalt und Verletzungen in St. Margrethen und WidnauNach einer Auseinandersetzung in St. Margrethen wurden eine Frau und ein junger Mann verletzt. Ein weiterer Mann wurde später in Widnau mit schweren Verletzungen gefunden. Die Polizei ermittelt und hat alle drei Personen festgenommen.

Read more »

St. Margrethen: Auseinandersetzung mit schwer verletztem MannBei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in St.Margrethen ist in der Nacht auf Samstag ein Mann schwer verletzt worden. Die Polizei nahm drei Personen fest.

Read more »

St.Margrethen SG: Häusliche Gewalt – Mann (51) schwer verletzt aufgefundenIn St.Margrethen kam es zu häuslicher Gewalt mit drei Beteiligten. Ein Mann wurde schwer verletzt, drei Personen wurden festgenommen.

Read more »

St. Margrethen: Auseinandersetzung mit schwer verletztem MannBei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in St.Margrethen ist in der Nacht auf Samstag ein Mann schwer verletzt worden. Die Polizei nahm drei Personen fest.

Read more »