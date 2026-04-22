Schwere Verletzung von HSV-Star Muheim – und die umstrittene Reaktion von Bittencourt

HSV-Verteidiger Miro Muheim hat sich im Nord-Derby gegen Werder Bremen schwer am Sprunggelenk verletzt. Die Verletzung gefährdet seine WM-Teilnahme. Die Jubelaktion von Bremens Leonardo Bittencourt nach dem Foul sorgt für heftige Kritik und Diskussionen.

Schwere Verletzung für HSV -Verteidiger Miro Muheim im Nord-Derby gegen Werder Bremen . Der Schweiz er Nationalspieler erlitt im Zweikampf mit Leonardo Bittencourt eine Verletzung der vorderen Syndesmose im Sprunggelenk, die das Saisonaus bedeutet und möglicherweise auch seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft gefährdet.

Die Aktion von Bittencourt nach dem Foul, bei der er den am Boden liegenden Muheim anzuschreien schien und anschließend das Publikum bejubelte, hat eine heftige Diskussion ausgelöst. Während einige Bittencourt rücksichtsloses Verhalten vorwerfen und ihn für die Verletzung verantwortlich machen, argumentieren andere, dass solche Zweikämpfe zu einem Derby gehören und die Jubelaktion in diesem Kontext verständlich sei. Der HSV hat in einer ungewöhnlichen Mitteilung Bittencourt namentlich erwähnt, was die Brisanz der Situation unterstreicht.

Die Diagnose bestätigt die Befürchtungen: eine Verletzung der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk. Die Ausfallzeit könnte mehrere Monate betragen, was die WM-Teilnahme für Muheim in weite Ferne rückt. Die Schweizer Nationalmannschaft reist Anfang Juni ins Trainingslager nach San Diego, das erste Spiel gegen Katar steht am 13. Juni an.

Die Debatte in den sozialen Medien ist hitzig, mit zahlreichen Kommentaren, die sowohl Bittencourt kritisieren als auch verteidigen. Einige User weisen darauf hin, dass Muheim am linken Fuß getroffen wurde, die Verletzung aber im rechten Sprunggelenk vorliegt, was auf eine unglückliche Landung hindeuten könnte. Andere sehen in Bittencourts Verhalten eine Provokation und mangelnden Respekt vor dem verletzten Gegner. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Intensität von Derbys und die Frage, wo die Grenzen des erlaubten Zweikampfes liegen.

Die Situation ist besonders bedauerlich für Muheim, der bisher acht Länderspiele für die Schweiz bestritten hat und sich auf die WM vorbereiten wollte. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob er sich noch rechtzeitig erholen kann, um an dem Turnier teilzunehmen. Die schnelle Reaktion von HSV-Teamkollege Capaldo, der Bittencourt von Muheim wegstieß, zeigt die Solidarität innerhalb der Mannschaft. Die Kontroverse um Bittencourts Jubelaktion wird jedoch noch lange nachhallen und die Diskussion über Fairplay und Sportsgeist weiter anheizen





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