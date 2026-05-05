Schwere Verletzung für Vuelta-Führende: Noemi Rüegg muss Rundfahrt verlassen

Noemi Rüegg stürzte während der Vuelta a España und erlitt einen Schulterbruch, was ihr Aus und die Übernahme der Führung durch Franziska Koch bedeutet.

Die Schweiz er Radrennfahrerin Noemi Rüegg erlebte am Montag einen bitteren Rückschlag und musste die Vuelta a España vorzeitig beenden. Nur einen Tag nachdem sie noch im roten Leadertrikot gefahren war, stürzte die 25-jährige Zürcherin und zog sich dabei einen Bruch der rechten Schulter zu.

Dieser unglückliche Vorfall beendete nicht nur ihre Hoffnungen auf den Gesamtsieg, sondern zwingt sie auch zu einer Operation und einer längeren Pause vom Rennsport. Der Sturz ereignete sich während der Etappe, als Rüegg im Feld das Hinterrad einer Teamkollegin des Teams EF Education-Oatly berührte. In der daraus resultierenden Kollision wurde auch die Italienerin Eleonora Ciabocco zu Boden gerissen. Beide Fahrerinnen versuchten zunächst, die Etappe fortzusetzen, doch Rüegg musste aufgrund der Schmerzen und der Verletzung schließlich aufgeben.

Die Nachricht von Rüeggs Verletzung löste in der Radsportszene Bestürzung aus, da sie sich erst am Sonntag noch den Sieg in der Vuelta erarbeitet hatte und als aussichtsreiche Kandidatin für den Gesamtsieg galt. Ihr Team bestätigte den Schulterbruch auf Social Media und gab bekannt, dass eine Operation unvermeidlich ist. Die Führung in der Gesamtwertung ging daraufhin auf die Deutsche Franziska Koch über, die nun die Chance hat, das rote Trikot bis zum Ende der Rundfahrt zu verteidigen.

Rüeggs Sturz unterstreicht die Risiken und die Unvorhersehbarkeit des Radsports, wo ein kleiner Fehler oder eine unglückliche Berührung zu schwerwiegenden Verletzungen und dem Ausfall eines Favoriten führen kann. Die Vuelta a España verliert mit Rüegg eine talentierte und kämpferische Fahrerin, die in den vergangenen Tagen mit ihrer Leistung beeindruckt hatte. Ihre Fans und das gesamte Team wünschen ihr eine schnelle und vollständige Genesung, damit sie bald wieder auf das Rennrad steigen und ihre Karriere fortsetzen kann.

Der Vorfall wirft auch Fragen nach der Sicherheit im Peloton auf und wird sicherlich zu Diskussionen über mögliche Verbesserungen führen, um das Risiko von Stürzen und Verletzungen zu minimieren. Die Vuelta a España geht nun ohne ihre bisherige Führungsträgerin weiter, und Franziska Koch wird versuchen, die entstandene Lücke zu füllen und das Rennen für sich zu entscheiden. Die kommenden Etappen werden zeigen, ob sie dem Druck standhalten und die Erwartungen erfüllen kann





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