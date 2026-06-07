Schwere Unwetter richten Millionenschäden in Nord- und Mittelitalien an

Starkregen, Hagel und Tornados haben in mehreren italienischen Regionen zu erheblichen Schäden in der Landwirtschaft und Infrastruktur geführt. Besonders betroffen sind Emilia-Romagna, Venetien und die Lombardei. In Rom sorgte ein Tornado für Überschwemmungen und Verkehrschaos. Die Ernte vieler Kulturen ist bedroht.

Schwere Unwetter mit Starkregen , Sturm und Hagel haben in mehreren Regionen Nord- und Mittelitaliens erhebliche Schäden verursacht. Der Bauernverband Coldiretti berichtet von grossen Verlusten in der Landwirtschaft , aber auch von Beeinträchtigungen in städtischen Gebieten.

Betroffen sind unter anderem Friaul-Julisch Venetien, die Toskana, Latium, die Emilia-Romagna, Venetien und die Lombardei. In der Hauptstadt Rom hat ein Tornado Bäume umgerissen und zu Überschwemmungen in mehreren Stadtvierteln geführt, was den Verkehr lahmlegte. Die landwirtschaftlichen Kulturen, darunter Getreide, Obst, Gemüse, Mais und Weizen, haben kurz vor der Erntezeit schwere Schäden erlitten. Hagel und Starkregen zerstörten teilweise bis zu 90 Prozent der Trauben in Weinbergen und beschädigten Birnenplantagen.

Auch technische Anlagen wie Biogasanlagen und Dächer von Wirtschaftsgebäuden wurden in Mitleidenschaft gezogen. In der Provinz Ferrara wurden Weizen, Mais, Soja, Tomaten sowie Obst- und Gemüsekulturen beschädigt, in Modena lag Weizen niedergedrückt auf den Feldern. In Venetien, insbesondere in der Provinz Rovigo, waren hunderte Hektaren Anbaufläche betroffen, darunter Maisfelder, Obstplantagen und Gewächshäuser. In der Lombardei deckten Sturmböen Gewächshäuser ab und entwurzelten Mais- und Weizenfelder.

Der wirtschaftliche Gesamtschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Trotz der erheblichen Sachschäden gab es keine Berichte über Personenschäden. Die Rettungskräfte waren im Einsatz, um überschwemmte Strassen wieder passierbar zu machen und umgestürzte Bäume zu beseitigen. Die Unwetter zeigen erneut die Verwundbarkeit der Landwirtschaft gegenüber extremen Wetterereignissen und unterstreichen die Dringlichkeit von Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel





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