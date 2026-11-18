Der 18. November 2026 war von fünf schweren Zwischenfällen geprägt: Tödliche Unfälle, ein bewaffneter Bankraub und eine große Razzia in Rhäzüns beschäftigen die Behörden.

Der 18. November 2026 ging als Tag besonderer Schwere in die Schweizer Polizeiberichte ein. Die Behörden waren mit fünf kritischen Vorfällen konfrontiert, die von tödlichen Unfällen bis hin zu bewaffneten Überfällen reichten. Die Ereignisse forderten zwei Menschenleben und führten zu umfangreichen Ermittlungen in mehreren Kantonen. Die folgenden Berichte fassen die wichtigsten Entwicklungen des Tages zusammen.

Tödlicher Unfall mit Basejumper in Lauterbrunnen

Die Suche nach einem vermissten 30-jährigen Basejumper aus Frankreich endete in Lauterbrunnen mit einer tragischen Entdeckung. Die alarmierten Rettungskräfte stellten den Toten am frühen Morgen des 15. November am Fuß der Staldenfluh fest. Zuvor waren am Samstag, 14. November 2026, kurz nach 20.25 Uhr, erste Vermisstenmeldungen aus der Region eingegangen.

Also read Glockendiebstahl in Kanada: Schwere Kirchenglocke aus der Schweiz gestohlen

Umfangreiche Suchoperationen, bei denen ein Helikopter der Rega zum Einsatz kam, ermöglichten es den Suchtrupps, das betroffene Gebiet einzugrenzen. Die anschließende terrestrische Suche führte schließlich zum Fundort. Ein vor Ort eingetroffener Notarzt konnte den Tod des französischen Staatsbürgers nur noch bestätigen.

Die Kantonspolizei Bern nimmt die Untersuchung des Vorfalls vor, wobei die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen leitet. Die genauen Umstände des Absturzes sind noch nicht vollständig geklärt, stehen jedoch im Fokus der Behörden.

Advertisement

Tödlicher Arbeitsunfall mit Bagger in St. Stephan

Am Mittwoch, 18. November 2026, kurz vor 12.05 Uhr, ereignete sich in St. Stephan ein folgenschwerer Arbeitsunfall, bei dem ein 70-jähriger Schweizer sein Leben verlor. Der Mann war auf Höhe von Hindere Bire mit Holzarbeiten beschäftigt, als er von einem Bagger bedroht wurde.

Der Bagger kippte aus noch ungeklärten Gründen am Hang um und begrub den Mann unter sich. Drittpersonen fanden den Schwerverletzten und begannen unverzüglich mit Reanimationsmaßnahmen. Trotz des raschen Eingreifens von Ambulanz und Rega verstarb der 70-Jährige noch vor Ort.

Die Kantonspolizei Bern klärt gemeinsam mit der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland den genauen Hergang der Maschine und die Umstände des Unfalls. Die Unfalluntersuchung wird solange andauern, bis die Sicherheit der Arbeitsplätze am Hang eindeutig gewährleistet ist.

Bewaffneter Bankraub in Tägerwilen und Fahndung

In Tägerwilen schockierte am Mittwochmorgen kurz nach 11 Uhr ein bewaffneter Überfall auf eine Bankfiliale der Thurgauer Kantonalbank an der Hauptstrasse die Öffentlichkeit. Ein maskierter Mann bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld.

Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Kreuzlingen, ohne dass der Bankangestellte körperliche Verletzungen erlitt. Die Polizei führte eine sofortige Fahndung durch, die zunächst jedoch ohne Ergebnisse blieb.

Die Kantonspolizei Thurgau sucht nun nach einem Mann, der ungefähr 180 Zentimeter groß ist, zwischen 30 und 50 Jahre alt sein soll und hinkt. Er wird verdächtigt, gebrochenes Hochdeutsch zu sprechen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 058 345 22 22 entgegen.

Advertisement

Verfolgungsjagd und schwerer Unfall in St. Gallenkappel

Am Dienstag, 17. November 2026, gegen 23 Uhr, versuchte ein 17-jähriger Autofahrer in Gebertingen, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Zwei Streifenfahrzeuge nahmen die Verfolgung auf, verloren das Fahrzeug jedoch kurzzeitig aus den Augen.

Am Ortseingang von St. Gallenkappel stießen die Einsatzkräfte auf das Fahrzeug. Es war frontal in die Mauer eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Verzweigung Rickenstrasse und Rüeterswilerstrasse geprallt. Der 17-jährige Fahrer wurde erheblich verletzt ins Spital gebracht.

Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben, um mögliche Alkoholkonsum oder Drogenmissbrauch auszuschließen. Der Sachschaden am Auto und an der Infrastruktur belief sich auf mehr als 20.000 Franken. Die Behörden führen weitere strafrechtliche Abklärungen.

Großrazzia: 800 Cannabispflanzen in Rhäzüns sichergestellt

Die Kantonspolizei Graubünden hat Mitte November eine Indoor-Hanfplantage in Rhäzüns entdeckt und stillgelegt. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft wurden rund 800 Cannabispflanzen aus einer Wohnung und dem zugehörigen Keller sichergestellt.

Die Pflanzen sollen vernichtet werden. Ein 32-jähriger Deutscher steht im Verdacht, die Anlage betrieben zu haben. Er muss sich wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, wobei bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung gilt.