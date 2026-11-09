Schwere Kollision auf Schwägalpstrasse: Fahrer fahrunfähig

Frontalkollision zwischen Subaru und Renault auf der Schwägalpstrasse bei St.Gallen. Vier Personen verletzt, Rettungshelikopter im Einsatz. Fahrer wegen Fahrunfähigkeit festgenommen.

Gefahr droht auf kurvenreichen Streckenabschnitten, wo bereits kleine Abweichungen fatale Folgen haben können. Dies geschah kürzlich in der Gemeinde Nesslau im Kanton St.Gallen. Die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen erhielt kurz nach 18 Uhr den alarmierenden Hinweis auf einen schweren Verkehrsunfall auf der Schwägalpstrasse. Zwei Fahrzeuge kollidierten frontal, was zu schweren Verletzungen bei vier Insassen führte.

Unfallhergang und Kollisionsablauf

Der 45-jährige Mann aus Urnäsch fuhr mit einer 38-jährigen Mitfahrerin einen Subaru in Richtung Nesslau. Gleichzeitig näherte sich ein weiterer 45-jähriger Mann mit einer 37-jährigen Mitfahrerin auf einem Renault in entgegengesetzter Richtung. In einer Linkskurve geriet der Subaru des ersten Fahrers auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Renault. Das Renault-Fahrzeug wurde durch die Wucht der Kollision nach rechts abgewiesen, verließ die Fahrbahn und raste über angrenzendes Wiesland eine Böschung hinunter. Dort kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand. Der Subaru legte nach dem Aufprall direkt auf der Fahrbahn Stillstand.

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Verletzungsschwere und medizinische Versorgung

Die Auswirkungen des Aufpralls waren für alle Beteiligten verheerend. Der 45-jährige Fahrer des Subaru wurde erheblich verletzt. Der Rettungsdienst St.Gallen brachte ihn unverzüglich ins Spital. Seine 38-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Aufgrund der Schwere ihres Zustandes erfolgte ihre Verbringung ins Spital per Luftrettung. Ein Rettungshelikopter der Rega war im Einsatz, um die dringend benötigte medizinische Betreuung zu gewährleisten. Der 45-jährige Fahrer des Renault und seine 37-jährige Mitfahrerin wurden ebenfalls verletzt, wenngleich ihre Verletzungen als leicht eingestuft wurden. Auch sie wurden durch den Rettungsdienst St.Gallen ins Spital gebracht.

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Einsatzkräfte und Bergungsmaßnahmen

Beim Unfall wurden beide Fahrzeuge komplett zerstört und waren nicht mehr fahrbar. Die zuständige Feuerwehr mit 25 Angehörigen und fünf Fahrzeugen sicherte die Unfallstelle und barg die Wracks. Anschließend wurden die Autos abgeschleppt, um die Straße freizugeben. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Räumungsarbeiten musste die Schwägalpstrasse gesperrt werden. Der Rettungsdienst St.Gallen war mit vier Rettungsfahrzeugen vor Ort, um die medizinische Versorgung der Opfer sicherzustellen. Der Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

Rechtliche Konsequenzen und Fahrunfähigkeit

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln nun im Detail. Der 45-jährige Fahrer des Subaru, der mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten war, wurde als fahrunfähig eingestuft. Dies ist eine schwere Straftat im Straßenverkehr. Die Entnahme einer Blut- und Urinprobe wurde angeordnet, um mögliche Ursachen für die Unfähigkeit zu klären. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen. Der Vorfall verdeutlicht, dass bei einem Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge innerhalb sehr kurzer Zeit enorme Kräfte frei werden. Das Risiko schwerer Verletzungen ist daher besonders hoch. Auch wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird, kann das Tempo für eine enge oder schlecht einsehbare Kurve bereits zu hoch sein. Die Verkehrssicherheit erfordert daher absolute Wachsamkeit und angepasste Fahrlinien.