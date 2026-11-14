Schwere Knieverletzung beendet Slalom-Saison von Mélanie Meillard vorzeitig

Mélanie Meillard muss ihre Ski-Weltcup-Saison wegen eines Kreuzbandrisses beenden. Die Schweizer Slalom-Spezialistin stürzte am Freitag in Levi und steht vor einer Operation.

Die Skisaison für die Schweizer Slalom-Spezialistin Mélanie Meillard endet bereits im Vorfeld des Wettkampfbetriebs. Die 28-jährige Athletin aus dem Wallis zog sich bei einem Trainingssturz am vergangenen Freitag in der finnischen Gemeinde Levi schwere Verletzungen am rechten Knie zu. Diese Vorfälle machen es für sie unmöglich, an den kommenden internationalen Wettbewerben teilzunehmen.

Detaillierte Diagnose und Operationsplan

Während Meillard sich zuvor noch in Finnland zum Training aufhielt, stellte die medizinische Untersuchung nach ihrer Rückkehr eine gravierende Schädigung fest. Der Skiverband Swiss-Ski bestätigte, dass die Sportlerin einen Riss des vorderen Kreuzbands sowie Verletzungen an beiden Menisken im rechten Knie erlitten hat. Die medizinische Behandlung wird sich auf operative Eingriffe konzentrieren, die in den kommenden Tagen erfolgen sollen.

Also read Rast und Holdener Favoritinnen für Levi Slalom

Diese Diagnose markiert einen abrupten Stopp für eine Athletin, die sich in der Vorbereitung als wettbewerbsfähig gezeigt hatte. Der Verband betont die Schwere der Verletzung, die eine längere Rehabilitation erfordert. Meillard muss nun ihre Pläne für die bevorstehende Saison komplett überarbeiten und sich auf die Genesung konzentrieren, anstatt auf die Piste zu gehen.

Reaktionen und Karrierekontext

In einer offiziellen Medienmitteilung äußerte Mélanie Meillard ihre Enttäuschung über den zeitlichen Ablauf des Unfalls. Sie beschrieb es als schwierig zu akzeptieren, sich genau einen Tag vor dem geplanten Saisonstart zu verletzen, insbesondere da die Sommertrainingseinheiten sehr erfolgreich verliefen. Trotz der schmerzhaften Erkenntnis blieb ihre Einstellung bestimmt und fokussiert.

Advertisement

Die Athletin betonte, dass sie den Weg zurück an die Spitze kenne und versprach, alles zu tun, um in der nächsten Saison stärker als zuvor aufzutreten. Dieser Resilienz-Gedanke ist bekanntermaßen charakteristisch für Meillard, die in ihrer Karriere schon mit Rückschlägen umgehen musste. Dennoch gelten die letzten drei Saisons als ihre stabilste Phase.

Während dieser vergangenen Jahre gehörte die 28-Jährige konstant zu den Top 20 im Slalom-Weltcup. Dies unterstreicht ihre hohe Kompetenz und Konstanz auf höchstem Niveau. Die Verletzung ist somit nicht nur ein persönlicher, sondern auch ein sportlicher Verlust für das Schweizer Team, das auf ihre Leistungen im technischen Skifahren angewiesen ist.

Neue Perspektiven für die Familie Meillard

Der familiäre Kontext spielt in der aktuellen Situation eine Rolle, da Mélanie Meillard die jüngere Schwester des Weltmeisters und Olympiasiegers Loïc Meillard ist. Während sich Mélanie auf die Rehabilitation konzentrieren muss, widmet sich ihr Bruder neuen Lebensabschnitten. Loïc Meillard hat jüngst offengelegt, wie sich seine Perspektive als professioneller Skifahrer verändert hat, seit er Vater geworden ist.

Diese beiden Entwicklungslinien zeigen unterschiedliche Aspekte des Profi-Sports: den unverhofften Rückschlag durch Verletzung und den persönlichen Fortschritt durch Familie. Während Mélanie ihre operativen Schritte einleitet, um ihre Karriere zu retten, genießt ihr Bruder die neuen Verantwortungen. Beide Geschwister bleiben wichtige Akteure im Schweizer Skisport, auch wenn die Umstände ihrer jeweiligen Wege sich deutlich unterscheiden.