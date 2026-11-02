Schwere Halswirbelsäulenverletzung: SC Rheintal-Stürmer Max Murschetz operiert

Max Murschetz vom SC Rheintal musste sich nach einem schweren Unfall während eines U21-Spiels einer Operation unterziehen. Der Club bestätigt eine Verletzung der Halswirbelsäule.

Der 18-jährige Eishockey stürmer Max Murschetz steht im Mittelpunkt öffentlicher Anteilnahme, nachdem er sich beim SC Rheintal eine schwere Verletzung zugezogen hat. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag bei einem U21-Spiel, das von der Mannschaft Rheintal Future gegen den HC Eisbären in St. Gallen ausgetragen wurde. Das junge Talent war nach einem harten Zweikampf auf das Eis gestürzt, rutschte dabei aus und prallte hart gegen die Bande, woraufhin er sich nicht mehr bewegen konnte.

Unfallhergang und medizinische Maßnahmen

Unmittelbar nach dem Sturz konnte Murschetz keine motorischen Funktionen ausführen, was zu erheblichen Sorgen innerhalb des Vereins und bei den Fans führte. In der Nacht vom Sonntag auf den Montag wurde der Spieler erfolgreich operiert, um die schwerwiegende Verletzung an seiner Halswirbelsäule zu behandeln. Nach dem Eingriff wurde er am darauffolgenden Dienstag in die stationäre Behandlung im Clubhaus überführt, um weiter von den medizinischen Fachkräften vor Ort versorgt zu werden.

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Sportchef Fabian von Allmen entlastet Gegner

Fabian von Allmen, der Sportchef von Rheintal Future, hat die Umstände des Unfalls öffentlich klargestellt, um falsche Spekulationen über ein Verschulden des Gegners auszuräumen. Er betonte, dass dem Gegenspieler keinerlei Schuld an diesem tragischen Vorfall treffe. Der Unfall sei ein unvermeidbares Unglück gewesen, bei dem niemand durch sein Handeln hätte verhindern können, dass Murschetz auf die beschriebene Weise stürzte und sich verletzte.

Ärzliche Prognose und Unterstützung durch den Verein

Aus medizinischer Sicht blickt Max Murschetz auf einen sehr langen und schwierigen Rehabilitationsweg hin. Der SC Rheintal bleibt dennoch optimistisch und hebt die persönliche Stärke des betroffenen Spielers hervor. Der Verein beschreibt ihn als positiven, willensstarken und großen Kämpfer, der trotz der aktuellen Notlage eine positive Ausstrahlung zeigt. Das Management des Clubs steht fest hinter seinem 18-jährigen Spieler und unterstützt ihn in dieser herausfordernden Phase seiner Karriere.

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Internationaler Schock und digitale Solidarität

Die traurigen Nachrichten haben nicht nur im Schweizer Eishockey, sondern auch international für Betroffenheit gesorgt. Zahlreiche Kommentatoren auf Instagram wünschten dem jungen Stürmer baldige Genesung. Auch namhafte Clubs wie die ZSC Lions sowie die Teams aus Olten, Chur und Winterthur äußerten ihre Anteilnahme. Besonders bemerkenswert ist die Geste von NHL-Star Timo Meier von den New Jersey Devils, der den Instagram-Post des Vereins in seiner persönlichen Story teilte.

Medienmitteilung und Datenschutz der Familie

Der SC Rheintal hat bewusst entschieden, aus Rücksichtnahme auf Max Murschetz und seine Familie vorerst keine weiteren detaillierten Informationen über den aktuellen Gesundheitszustand preiszugeben. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Privatsphäre des jungen Sportlers während der akuten Behandlungsphase. Das Clubmanagement bittet die Öffentlichkeit um Verständnis für diese Zurückhaltung und konzentriert sich stattdessen auf die Unterstützung des Spielers und seiner Angehörigen in dieser schwierigen Zeit.