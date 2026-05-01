Schweizweite Expansion dank Biomondo: Biobetrieb «Hiäsigs – vo Bärg und Tal» erreicht neue Kunden

Carla und Peter Zumbühl vom Biobetrieb «Hiäsigs – vo Bärg und Tal» in Grafenort NW nutzen die Plattform biomondo.ch, um ihre über 70 Bio-Produkte schweizweit zu vertreiben. Das Interview beleuchtet die Vorteile der Plattform, die Sortimentsgestaltung und die Herausforderungen des Versands.

Carla Zumbühl, eine Biobäuerin aus Grafenort im Kanton Nidwalden, hat durch die Nutzung der Plattform biomondo.ch eine schweizweite Vertriebsmöglichkeit für ihre hochwertigen Bio-Produkte gefunden. Gemeinsam mit ihrem Mann Peter betreibt sie einen Biobetrieb mit Milchkühen, wobei der Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität liegt.

Unter dem Markennamen «Hiäsigs – vo Bärg und Tal» veredeln und verkaufen sie die Erzeugnisse ihres Hofes, darunter eine beeindruckende Vielfalt an Produkten. Die Entscheidung, auch Biomondo als Vertriebskanal zu nutzen, war ein strategischer Schritt, um die Reichweite des Betriebs deutlich zu erhöhen und neue Kundengruppen zu erschließen. Ursprünglich setzte das Ehepaar Zumbühl primär auf die klassische Direktvermarktung und den Verkauf in lokalen Geschäften.

Diese traditionellen Vertriebswege sind nach wie vor wichtig, doch Biomondo ermöglicht es ihnen nun, ihre Produkte landesweit anzubieten, ohne die logistischen Herausforderungen und Kosten eines eigenen Versandhandels tragen zu müssen. Ein wesentlicher Vorteil der Plattform ist die integrierte Werbeförderung, die Biomondo für die angebotenen Produkte leistet. Im Gegensatz zu anderen Vertriebskanälen fällt hierbei keine zusätzliche Marge an, was die Rentabilität des Verkaufs über Biomondo erheblich steigert.

Das Sortiment von «Hiäsigs – vo Bärg und Tal» umfasst mittlerweile über 70 verschiedene Produkte, die sich organisch im Laufe der Zeit entwickelt haben. Ein Schwerpunkt liegt auf haltbaren Produkten wie Trockenwürsten, die eine längere Lagerfähigkeit gewährleisten und somit eine effiziente Nutzung der Erzeugnisse ermöglichen. Dabei wird stets darauf geachtet, dass möglichst wenig übrig bleibt und saisonale Produkte frisch angeboten werden können.

Diese Philosophie der Kreislaufwirtschaft und der Wertschätzung aller Ressourcen ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Carla und Peter Zumbühl. Bei der Abwicklung der Bestellungen und dem Versand der Produkte legt das Paar großen Wert auf Qualität und Sorgfalt. Die Produkte werden stets sauber und sicher verpackt, um Transportschäden zu vermeiden. Je nach Art des Produkts wird entweder die A-Post oder die B-Post für den Versand gewählt.

Um das Risiko von Zahlungsausfällen zu minimieren, versenden Carla und Peter Zumbühl Waren ausschließlich gegen Vorauszahlung. Kunden haben die Möglichkeit, bequem per Kreditkarte oder Twint zu bezahlen, was den Bestellprozess vereinfacht und für beide Seiten eine reibungslose Abwicklung gewährleistet. Neben Biomondo und den traditionellen Vertriebswegen nutzt das Ehepaar auch die sozialen Medien, um auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Bezahltes Marketing wird jedoch aufgrund fehlender finanzieller Mittel derzeit nicht betrieben.

Interessierte Kunden finden auf der Website von «Hiäsigs – vo Bärg und Tal» eine Übersicht aller Verkaufsstellen sowie einen direkten Link zum Sortiment auf Biomondo. Biomondo wird zudem auch intern genutzt, beispielsweise für den Handel mit Tieren oder die Suche nach gebrauchten Geräten innerhalb der Bio-Landwirtschaft. Die Plattform dient somit als wertvolles Netzwerk und Austauschforum für Biobetriebe in der Schweiz.

Das Interview wurde freundlicherweise von «Bio Suisse» zur Verfügung gestellt und unterstreicht die Bedeutung von Biomondo als wichtiger Vertriebskanal für Bio-Produkte in der Schweiz





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