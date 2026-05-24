Schweizweit Tag der offenen Werkhöfe und -betriebe in Eggersriet

Die Gemeinde Eggersriet lädt zur Teilnahme am schweizweiten Tag der offenen Werkhöfe und -betriebe ein, bei dem auch die Werkverwaltung Eggersriet im Rahmen des offenen Werkhofs an der Heidenerstrasse 29 teilnehmen wird. Der Anlass soll Kindern und Erwachsenen die Arbeit der kommunalen Infrastrukturbetriebe näherzubringen.

Im Rahmen des schweizweiten Tages der offenen Werkhöfe und -betriebe lässt sich am Samstag, 30. Mai, auch in Eggersriet hinter die Werkhof-Kulissen blicken. Am Samstag, 30.

Mai 2026, findet schweizweit der Tag der offenen Werkhöfe und -betriebe statt. Auch der Werkdienst Eggersriet beteiligt sich an diesem Anlass und öffnet von 9 Uhr bis 12 Uhr die Türen des Werkhofs an der Heidenerstrasse 29, wie die Gemeinde Eggersriet mitteilt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen der kommunalen Infrastruktur zu werfen. Der Werkdienst zeigt, wie vielseitig seine Aufgaben sind und welche Arbeiten im Hintergrund täglich für den Unterhalt der Gemeinde geleistet werden.

Dazu gehören unter anderem der Strassenunterhalt, der Winterdienst, die Pflege der öffentlichen Anlagen sowie weitere Aufgaben im Bereich der kommunalen Infrastruktur. Der schweizweite Anlass soll Kindern und Erwachsenen ermöglichen, die Arbeit der kommunalen Infrastrukturbetriebe näher kennenzulernen. Der Werkdienst freut sich auf zahlreiche Besucher sowie auf interessante Begegnungen und Gespräche. Aufgrund des Anlasses wird auf der Sonderstrasse, im Abschnitt zwischen der Heidenerstrasse und der Spitzestrasse, eine befristete Verkehrsanordnung gelten.

Damit für die Besucher zusätzliche Parkierungsmöglichkeiten geschaffen werden können, wird auf der Sonderstrasse einseitiges Parkieren ermöglicht. Die Sonderstrasse ist an diesem Tag nur im Einbahnverkehr in Fahrtrichtung Heidenerstrasse – Spitzestrasse befahrbar. Die Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, die Signalisation vor Ort zu beachten





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