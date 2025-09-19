Schweizweit: Neue Rote Liste soll Pilze besser schützen

Das Datenzentrum Swissfungi arbeitet an einer neuen Roten Liste für Pilzarten in der Schweiz, da viele Arten durch menschliche Einflüsse und Klimaveränderungen gefährdet sind. Die Bemühungen um den Schutz der Pilze werden verstärkt, insbesondere durch die Berücksichtigung von Faktoren wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft und invasiven Arten. Die neue Liste soll als Grundlage für weitere Schutzmaßnahmen dienen und die Biodiversität in der Schweiz fördern.

Der Mensch beeinflusst das Wachstum von Pilze n negativ, daher werden diese nun schweizweit besser geschützt. Das Datenzentrum Swissfungi erstellt in den kommenden drei Jahren eine neue Rote Liste der Pilzarten. Trotz der essenziellen Rolle von Pilze n in der Ökologie und dem Umstand, dass fast 1000 Arten vom Aussterben bedroht sind, erfahren diese in der Schweiz nun verstärkte Aufmerksamkeit.

Die intensive Land- und Forstwirtschaft trägt zur Verdrängung der Pilze bei, doch ein Umdenken zeichnet sich ab. Pilze, oft unsichtbar unter der Erde verborgen, sind elementar für das Funktionieren von Ökosystemen. Sie leben in Symbiose mit Bäumen und sind somit essentiell für das Gleichgewicht im Wald. \Während Tiere und Pflanzen bereits umfassend geschützt werden, kämpfen Pilze lange Zeit allein gegen menschliche Einflüsse und klimatische Veränderungen. Die Erfassung der Pilzarten gestaltet sich durch ihre begrenzte Fruchtkörperbildung, die nur ein- bis zweimal jährlich sichtbar ist, schwierig. Dies erschwert den Schutz der Pilze zusätzlich. Die Symbiose zwischen Pilzen und Bäumen, insbesondere Mykorrhizapilzen, ist von zentraler Bedeutung. Diese Pilze versorgen die Bäume mit Nährstoffen und filtern Schadstoffe, während sie im Gegenzug vom überschüssigen Zucker der Bäume profitieren. Studien haben gezeigt, dass Faktoren wie Stickstoff das Wachstum von Mykorrhizapilzen sowohl ober- als auch unterirdisch hemmen können. Zudem sind zahlreiche Pilzarten, die auf mageren Weiden und Trockenwiesen wachsen, stark gefährdet. Die Forstwirtschaft, insbesondere in Wirtschaftswäldern, bietet den Pilzen oft zu wenig Lebensraum, beispielsweise für Arten, die auf Totholz angewiesen sind. Untersuchungen in Naturreservaten zeigen, dass eine natürliche Entwicklung der Ökosysteme die Pilzvielfalt fördert. \Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) engagiert sich ebenfalls für den Schutz der Pilze und definiert spezifische Zielarten, um die Biodiversität in Wäldern und der Landwirtschaft zu erhalten. Die Gefährdung der Pilze beschränkt sich nicht nur auf ihre natürliche Bedrohung, sondern auch auf invasive Arten, die aus dem Ausland eingeschleppt werden. Diese sogenannten Neomyceten, deren Anzahl durch den globalen Handel exponentiell wächst, stellen eine erhebliche Gefahr für heimische Pflanzen dar. Ein Beispiel ist das Eschensterben, das durch den ostasiatischen Falschen Stängelbecherchen verursacht wird. SwissFungi, das Daten- und Informationszentrum, setzt sich seit 20 Jahren im Auftrag des BAFU für den Schutz und die Förderung von Pilzen ein. Durch die Nutzung einer Pilzfunddatenbank, in der Experten und Hobbysammler ihre Funde melden können, wird eine Karte erstellt, die als Grundlage für Schutzmaßnahmen dient. Die neue Rote Liste, die voraussichtlich 2025 fertiggestellt wird, soll dazu beitragen, den Schutz der Pilze in der Schweiz weiter voranzutreiben. Dafür werden systematisch abgelegene Gebiete sowie Wiesen und Weiden nach Pilzen abgesucht





