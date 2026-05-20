Schweizerischer Fussballverband reagiert auf Bilderrätsel-Aktion-Kritik

Der Schweizerische Fussballverband hat nach Kritik an der Bilderrätsel-Aktion reagiert und versprochen, in Zukunft mehr Aufmerksamkeit dem Herausheben der verschiedenen Landessprachen zu widmen. Einige Nutzerinnen und Nutzer aus der Romandie sahen die Entscheidung, die Videobotschaften auf Schweizerdeutsch zu halten, kritisch und fragten, warum andere Landessprachen nicht berücksichtigt wurden.

Die Bilderrätsel-Aktion wurde gelobt, sorgte aber für Kritik, weil fast alle Videobotschaften auf Schweizerdeutsch gehalten waren. Einige Nutzerinnen und Nutzer aus der Romandie reagierten auf diese Sprachwahl mit Enttäuschung undímosch die anderen Landessprachen werden berücksichtigt.

Der Schweizerische Fussballverband hat zugesagt, in Zukunft mehr Aufmerksamkeit der Integration romanischer Sprachen in solche Aktivitäten zu widmen, um die Vielfalt unserer Gesellschaft in die Videos besser zu integrieren





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