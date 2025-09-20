Schweizerische Post im Wandel: Auslandsaktivitäten und die Frage nach der Swissness

Die Schweizerische Post erweitert ihre Auslandsaktivitäten, was im Parlament und bei Gewerkschaften Kritik auslöst. Es wird diskutiert, ob der Staatsbetrieb seinen schweizerischen Markenkern aufweicht. Die Verlagerung von Arbeitsplätzen und der Ausbau von IT-Standorten im Ausland stehen im Fokus.

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wie\**Programmierer in Lissabon, Logistikfirmen in Italien: Wie schweizerisch ist die Post noch?** Der gelbe Riese ist nicht nur in Portugal aktiv, sondern besitzt auch 41 ausländische Firmen. Das Vorgehen ruft nun die Politik auf den Plan. Im Parlament kommt die Frage auf, ob der Staatsbetrieb seinen schweizerischen Markenkern aufweicht.

Gewerkschaften fordern mehr Transparenz bezüglich der wirtschaftlichen Gründe für Auslandsverlagerungen.\Der gelbe Riese trägt die Swissness im Firmennamen: Offiziell heisst der Staatsbetrieb «Die Schweizerische Post». Doch nun entbrennt eine Debatte darüber, wie schweizerisch der Staatsbetrieb wirklich ist. Diese Pläne rufen in der laufenden Herbstsession des Parlaments die Politik auf den Plan. Der zuständige SVP-Bundesrat Albert Rösti musste sich in der Fragestunde des Nationalrats kritischen Fragen stellen. So wollte der Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor wissen, wie schweizerisch die Post noch sei. Seine Befürchtung: Der Staatsbetrieb entwickelt sich zu einer Art multinationaler Firma. «Das ist nicht sehr beruhigend – und auch nicht gesund für ein staatliches Unternehmen, das sich zu 100 Prozent im Besitz der Eidgenossenschaft befindet», sagt Addor auf Anfrage. Im Aufbau des IT-Standorts in Lissabon sieht der Politiker eine Bewegung, die es zu stoppen gelte. «Ansonsten können wir eines Tages das ‹Schweizerisch› im Firmennamen der Post streichen», sagt Addor. Die Freiburger FDP-Nationalrätin Nadine Gobet verlangt von der Post, dass sie ihre Informatikangestellten in der Schweiz beschäftigt und nicht im Ausland.\Die Freiburger FDP-Nationalrätin Nadine Gobet wiederum erkundigte sich, ob die rund 1500 IT-Spezialisten der Post weiterhin in der Schweiz arbeiten würden. «Ich sehe nicht ein, warum es das vom Schweizer Steuerzahler zur Verfügung gestellte Kapital ermöglichen sollte, zahlreiche Arbeitsplätze in Drittländern wie Portugal zu schaffen», sagt Gobet. Sie bezweifelt, dass es unmöglich ist, Informatiker in der Schweiz zu finden. «Ende August 2025 gab es 253 registrierte Arbeitsuchende in Informatikberufen im Kanton Freiburg und 8359 in der ganzen Schweiz», sagt sie. Hinzu komme, dass es in diesem Bereich möglich sei, Spezialisten aus Drittstaaten – also ausserhalb der Europäischen Union – zu holen. Postminister Rösti bekräftigte zwar im Nationalrat den Willen der Landesregierung: Der gelbe Riese bleibt schweizerisch. Der Bundesrat machte jedoch klar, dass die Auslandsaktivitäten der Post an Bedeutung gewännen. Bis 2030 werde das Unternehmen 20 Prozent der IT-Leistungen im Ausland erbringen, so Rösti. Diese Information ist neu. Der Informatikstandort der Post in Lissabon soll von derzeit 60 auf 260 Stellen aufgestockt werden. Allerdings ist die Post nicht nur in Portugal aktiv. Sie hält inzwischen Mehrheitsbeteiligungen an 41 ausländischen Firmen, darunter in Indien und in den USA. Dabei handelt es sich häufig um ausländische Niederlassungen von Schweizer Softwarefirmen, welche die Post übernommen hat. Ein Name, der häufig auftaucht, lautet Unblu. Das Unternehmen mit Sitz in Basel ist darauf spezialisiert, digitale Informationen sicher zu übermitteln. Es ist ausserhalb der Schweiz in fünf Ländern präsent. Seit November 2022 gehört Unblu der Post.\Auch in der Logistik hat die Post ausländische Unternehmen gekauft, um den grenznahen Güterverkehr zu erleichtern. Ein Beispiel ist die italienische Iemoli Trasporti mit Sitz in Cadorago in der Nähe von Como. Im Sommer 2024 eröffnete Iemoli in Turate bei Mailand ein neues Logistikzentrum mit einer Fläche von 18’000 Quadratmetern und 19 Laderampen. Gemäss Geschäftsbericht 2024 erwirtschaftete die Post im Ausland einen Umsatz von 905 Millionen Franken. Das entspricht einem Anstieg von 194 Millionen Franken gegenüber 2023. Vor diesem Hintergrund schaut nicht nur die Politik genau hin, sondern auch Personalverbände und Gewerkschaften. Transfair zeigt sich besorgt und befürchtet den Anfang einer Auslagerungswelle. «Zumindest scheinen der Fantasie der Post keine Grenzen gesetzt zu werden», sagt Kerstin Büchel, Leiterin Post und Logistik. Hier müsse die Politik die Reissleine ziehen. Büchel fordert den Regiebetrieb auf, offen zu kommunizieren: «Die Post sollte ehrlich zugeben, dass wirtschaftliche Gründe im Vordergrund stehen.» Zum portugiesischen IT-Standort der Post hält Syndicom fest, dass Staatsbetriebe Fachkräfte grundsätzlich im Inland beschäftigen sollten. Man werde sich an einer Swissness-Debatte aber nicht beteiligen, sagt ein Sprecher der Gewerkschaft. Vielmehr solle über die Ursachen diskutiert werden, warum die Post im Ausland Logistikfirmen kaufe oder ihre digitalen Geschäftsbereiche stärke und bei der Post deshalb Einnahmen wegfielen. Deshalb sei es wichtig, dass Postfinance die Möglichkeit erhalte, Kredite und Hypotheken zu vergeben





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Schweizerische Post Auslandsaktivitäten Swissness IT-Standort Lissabon Gewerkschaften

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Schweizerische Kaderverband (SKV) startet im Bereich Krankentaggeldversicherung eine neue Partnerschaft...St. Gallen (ots) - Die innova Versicherungen AG mit Sitz in Gümligen gehört zu den traditionsreichsten Schweizer Kranken- und Personenversicherern. Seit über 100 Jahren steht...

Weiterlesen »

Wie die Schweizerische Nationalbank zur Grossinvestorin in US-Technologiewerte wurdeDie Schweizerische Nationalbank hat über 42 Milliarden US-Dollar in Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia und Meta investiert.

Weiterlesen »

Postsendungen Schweiz-USA für Geschäftskunden teils wieder möglichAb Montag kann die Schweizerische Post postalische Warensendungen von Geschäftskunden teilweise wieder in die USA versenden. Voraussetzung dafür ist eine Rechnungsbeziehung.

Weiterlesen »

Die Schweizerische Post braucht mehr als nur traditionelle VersprechungenAlex Glanzmann, CEO ad interim der Schweizerischen Post, warnt vor einer geplanten Einschränkung der Geschäftsaktivitäten und betont die Notwendigkeit von unternehmerischer Freiheit für die Zukunftssicherung des Service public.

Weiterlesen »

Erschütterung in den USA: Der Mord an Charlie Kirk und seine FolgenNach dem Mord an dem republikanischen Aktivisten Charlie Kirk vertieft sich die politische Kluft in den USA. Die Tat löst eine Welle der Angst und Polarisierung aus, was die öffentliche Debatte gefährdet. Experten analysieren die Auswirkungen auf die Demokratie, die aktuelle Faktenlage und die Frage nach möglichen Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Weiterlesen »

Die EU-Verträge und die Zerreißprobe für die Schweizer Parteien: Wie die FDP und die Mitte mit der Spaltung umgehenDie neuen EU-Verträge stellen die Schweizer Parteien vor eine Herausforderung. Insbesondere die FDP und die Mitte kämpfen mit innerer Spaltung und suchen nach einer gemeinsamen Position. Die Frage entscheidet über Wählerstimmen und die Ausrichtung der Partei. Für die Auslandschweizer ist die Lage von grosser Bedeutung.

Weiterlesen »