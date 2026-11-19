Die Schweizerische Post verbucht im ersten Dreivierteljahr 2026 einen deutlichen Anstieg des Betriebsergebnisses auf 286 Millionen Franken. Dies trotz sinkender Briefmengen und anhaltenden strukturellen Herausforderungen im traditionellen Geschäft.

Die Schweizerische Post hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 ein Betriebsergebnis (EBIT) von 286 Millionen Franken erzielt. Dieser Wert liegt um 103 Millionen Franken über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums. Das operative Ergebnis bewegt sich damit wieder im Durchschnitt der vergangenen fünf Geschäftsjahre. Ein wichtiges Signal für die finanzielle Stabilität des Unternehmens, das jedoch nicht über die anhaltenden strukturellen Probleme hinwegtäuscht.

Steigender Betriebsertrag durch Effizienz

Der gesamte Betriebsertrag der Schweizerischen Post stieg in diesem Zeitraum um 123 Millionen Franken auf insgesamt 5490 Millionen Franken. Der Konzerngewinn beläuft sich auf 224 Millionen Franken. Haupttreiber für diese positive Entwicklung waren insbesondere das Wachstum im Paket- und Bankgeschäft sowie konsequente Effizienz- und Preismassnahmen, die in den zurückliegenden Monaten umgesetzt wurden. Die Schweizerische Post hat ihre Angebote gezielt an die veränderte Nachfrage angepasst und investiert kontinuierlich in die Modernisierung ihrer Infrastruktur.

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Digitale Briefe und Paketwachstum

Ein deutlicher Trend zeigt sich bei den digitalen Angeboten der Post. Bis heute haben sich rund eine Million Kundinnen und Kunden entschieden, digitale Briefe zu empfangen. Das sind fast dreimal so viele wie am Ende des Jahres 2025. Auch die Nutzung der offiziellen App der Schweizerischen Post nimmt stark zu. In den ersten neun Monaten wurde die Anwendung 59,8 Millionen Mal geöffnet, was einem Anstieg von 63 Prozent entspricht. Zusätzlich wächst die physische Nachfrage nach Sendungen. Bis Ende September beförderte die Post 140,7 Millionen Pakete, was 6,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum ist.

Rückgang im traditionellen Postgeschäft

Trotz dieser Wachstumsbereiche bleibt das traditionelle Kerngeschäft unter Druck. Die Menge der klassischen Briefsendungen ist bis Ende September um 5,3 Prozent gesunken. Auch die Einzahlungen an den Schaltern der Postfilialen gingen um 11 Prozent zurück. Diese Rückgänge können durch das Paketwachstum und die digitalen Dienstleistungen der Schweizerischen Post noch nicht vollständig ausgeglichen werden. Gleichzeitig bleiben die Kosten für die Sortierung, die Zustellung, den Fahrzeugpark und das Personal weiterhin hoch. Die strukturellen Herausforderungen für die langfristige Finanzierung der Grundversorgung bestehen also fort.

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Positive Entwicklungen bei PostAuto und PostFinance

Auch die anderen Geschäftsbereiche der Schweizerischen Post zeigen positive Tendenzen. Im öffentlichen Verkehr legte PostAuto in den ersten neun Monaten 111 Millionen Kilometer zurück, was 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr entspricht. Die Fahrgastzahlen stiegen um 3,2 Prozent. Im Finanzbereich verbesserte PostFinance das Betriebsergebnis um 58 Millionen Franken auf 282 Millionen Franken. Dazu trugen höhere Erträge im zinsunabhängigen Geschäft sowie ein tieferer Geschäftsaufwand bei. Die Kundenvermögen bei PostFinance stiegen seit Ende 2025 um 3,1 Milliarden Franken auf insgesamt 116,9 Milliarden Franken.

Ausblick und Finanztrends

Finanzchef Alex Glanzmann betonte die gemischte Lage des Unternehmens. Er erklärte, dass das verbesserte Ergebnis gegenüber dem Vorjahr erfreulich sei. Allerdings bleibe nur ein sehr kleiner Teil der Umsätze als operativer Gewinn übrig. Pro Franken Umsatz verbleiben der Schweizerischen Post nur rund fünf Rappen als Betriebsergebnis. Das internationale Umfeld in der Güterlogistik bleibt anspruchsvoll. Die Post wird ihre Investitionen weiterhin gezielt an der Nachfrage ausrichten, um die veränderten Marktbedingungen zu bewältigen.