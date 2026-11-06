Schweizerische Jugendstrafrechtskonferenz gegründet zur Harmonisierung des Jugendstrafrechts

Die KKJPD hat die SJK ins Leben gerufen. Die neue Konferenz bringt Kantonsverantwortliche zusammen, um die Umsetzung des Jugendstrafrechts in der Schweiz zu koordinieren und eine einheitliche Stimme gegenüber dem Bund zu bilden.

Die Schweizerische Jugendstrafrechtskonferenz, kurz SJK, hat ihre Arbeit aufgenommen. Dieses neu geschaffene Gremium wird als Fachkonferenz unter dem Dach der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren, der KKJPD, agieren. Die offizielle Gründung der Institution erfolgte im Rahmen der Leitendensitzung der Schweizerischen Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege, der SVJ. Diese Organisation ist als Partnerorganisation ebenfalls in die neu gegründete Konferenz eingebunden und Mitglied.

Die politische Legitimation für diese Neustrukturierung stammt vom Plenum der KKJPD. Am 2. Mai 2025 fasste dieses Gremium den Beschluss, eine interkantonale Konferenz der kantonalen Verantwortlichen für die Jugendstrafrechtspflege zu etablieren. Parallel dazu genehmigte das Plenum bereits im Vorfeld die Statuten der SJK. Damit wurde der institutionelle Rahmen geschaffen, der eine standardisierte Zusammenarbeit im sensiblen Bereich der Jugendstrafverfolgung ermöglicht.

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Koordination und Interessenvertretung der Kantone

Die SJK bringt die Leitenden der Jugendstrafbehörden aus allen Kantonen an einen gemeinsamen Tisch. Der primäre Auftrag dieser Vereinigung besteht darin, den fachlichen Austausch zwischen den beteiligten Instanzen systematisch zu fördern. Die Konferenz dient als zentrales Organ, um gemeinsame Anliegen zu formulieren und diese abzustimmen. Eine Kernaufgabe ist zudem die Vertretung dieser Positionen gegenüber dem Bund und den einzelnen Kantonen.

Das Bundesrecht für das Jugendstrafrecht gilt zwar grundsätzlich für die gesamte Schweiz, die praktische Umsetzung erfolgt jedoch individuell in jedem Kanton. Diese Diskrepanz zwischen einheitlichem Gesetz und kantonal differenzierter Anwendung bildet den Hauptgrund für die Gründung. Roland Zurkirchen, der erste Präsident der SJK und Leitender Oberjugendanwalt des Kantons Zürich, betont diese Notwendigkeit. Er erklärt, dass die gemeinsame Plattform es den Verantwortlichen ermögliche, voneinander zu lernen und ihre Praxis abzustimmen.

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Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Bildung einer kohärenten Stimme in politischen Fragen. Durch die SJK können Jugendliche Straftaten betreffende Positionen gebündelt gegenüber der Politik und dem Bund vertreten. Die Konferenz nimmt Stellung zu Gesetzesvorhaben des Bundes, gibt fachliche Empfehlungen ab und trägt die Sicht der Praxis in die öffentliche Diskussion ein. Dies soll dazu beitragen, dass die politischen Entscheidungen besser auf die realen Anforderungen der Justizpraxis zugeschnitten sind.

Neue Führungsgremien und strategische Ausrichtung

Neben der Wahl von Roland Zurkirchen zum Präsidenten wählte die Gründungsversammlung auch den Vorstand der neuen Organisation. Die Amtsdauer für die Mitglieder des Vorstands beträgt zwei Jahre. Das Gremium setzt sich aus erfahrenen Vertretern verschiedener Kantone und Organisationen zusammen, um eine breite geografische und fachliche Abdeckung zu gewährleisten. Diese Struktur soll die Legitimität der Entscheidungen gegenüber den kantonalen Behörden stärken.

Zu den gewählten Vorstandmitgliedern gehören Danielle Kipfer aus Bern, die die SVJ vertritt. Weiter gehören Jonas Bruderer, Leitender Jugendanwalt des Kantons Thurgau, Rolf Meier, Leitender Jugendanwalt des Kantons Zug, und Sandro Stettler, Leitender Jugendanwalt des Kantons Schwyz, dem Vorstand an. Ergänzt wird das Team durch Arthur Lehmann, Leitender Jugendanwalt des Kantons Freiburg, sowie Séverine Stalder, Richterin am Jugendgericht des Kantons Genf.

Die nächsten administrativen Schritte sind klar definiert. Zunächst steht die formelle Konstituierung des Vorstands aus. Parallel dazu wird ein Generalsekretariat aufgebaut, das die operative Arbeit der Konferenz unterstützen soll. Ein dritter wichtiger Punkt ist die Festlegung der ersten Arbeitsschwerpunkte. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die SJK nach ihrer Gründung schnell handlungsfähig ist und konkrete Projekte vorantreiben kann.

Rechtlicher Rahmen und Sanktionen im Jugendstrafrecht

Das Schweizer Jugendstrafgesetz bildet die gesetzliche Grundlage für die Arbeit der SJK. Es gilt für Straftaten, die zwischen dem vollendeten 10. und dem vollendeten 18. Altersjahr begangen werden. Das Gesetz stellt Schutz und Erziehung in den Vordergrund. Der Fokus liegt darauf, Jugendliche möglichst von weiteren Straftaten abzuhalten, statt sie primär zu bestrafen.

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Mögliche Sanktionen reichen von einem Verweis über persönliche Leistungen und Bussen bis hin zum Freiheitsentzug. Der Freiheitsentzug ist jedoch nur unter strengen gesetzlichen Voraussetzungen möglich. Zusätzlich können Schutzmassnahmen angeordnet werden. Dazu gehören Aufsicht, persönliche Betreuung, ambulante Behandlung oder eine Unterbringung. Diese Massnahmen dienen der Rehabilitation und dem Schutz der Gesellschaft.

Unter bestimmten Voraussetzungen können jugendstrafrechtliche Schutzmassnahmen bis zur Vollendung des 25. Altersjahres weitergeführt werden. Für die Anwendung des Jugendstrafrechts zählt grundsätzlich das Alter zum Zeitpunkt der Straftat. Das Alter bei der späteren Gerichtsverhandlung ist somit rechtlich irrelevant. Diese klare Altersgrenze stellt sicher, dass die Jugendlichen unter das spezielle, erzieherische Rechtssystem fallen.

Rechtssicherheit für Eltern und Verfahrensabläufe

Die SJK wird sich auch Fragen zur Verfahrenssicherheit und den Rechten der Betroffenen widmen. Es ist ratsam, dass Eltern bei einer Vorladung ihres Kindes frühzeitig klären, welche Verfahrensrechte bestehen. Die Kenntnis dieser Rechte ist entscheidend, um das Wohl des Jugendlichen im Justizprozess zu wahren. Insbesondere sollte geprüft werden, ob eine notwendige Verteidigung vorgesehen ist.

Durch die Arbeit der SJK sollen solche Unsicherheiten reduziert werden. Ein besserer Austausch zwischen den Kantonen führt zu einer höheren Rechtssicherheit. Eltern und Anwälte können sich auf klarere Standards verlassen, wenn es um die Durchsetzung von Verfahrensrechten geht. Die SJK fungiert somit als eine Instanz, die nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch in der täglichen Praxis zur Standardisierung beiträgt. Dies kommt letztlich den Jugendlichen und ihren Familien zugute, da sie in einem vorhersehbaren rechtlichen Rahmen agieren können. Die erfolgreiche Etablierung der SJK markiert einen wichtigen Schritt in der Modernisierung der Schweizer Justizlandschaft für junge Straftäter.