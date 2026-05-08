Schweizerische Erdbebendienst meldet mehrere spürbare Erdbeben in Sarganserland

Ein Erdbeben von 3,8 auf der Richterskala wurde rund sechs Kilometer östlich von Walenstadt registriert. Das Beben dürfte in der ganzen Schweiz spürbar gewesen sein.

Im Sarganserland kommt der Boden derzeit nicht zur Ruhe. Innerhalb weniger Tage hat es gleich mehrere spürbare Erdbeben gegeben - viele Menschen wurden davon überrascht.

Beim Schweizerischen Erdbebendienst gingen jeweils zahlreiche Meldungen ein. Das Erdbeben von 3,8 auf der Richterskala wurde rund sechs Kilometer östlich von Walenstadt registriert. Das Beben dürfte in der ganzen Schweiz spürbar gewesen sein. Das Konzert und Theater St.Gallen hat sein Programm für die kommende Saison vorgestellt.

Unter dem Titel 'Grenzgänge' erwartet das Publikum eine Mischung aus Theater, Tanz und Konzerten, die unterschiedliche Themen und Perspektiven des Mottos zeigen





tagblatt_ch / 🏆 32. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Naturkatastrophen Erdbeben Sarganserland Schweizerische Erdbebendienst Grenzgänge Konzerte Theater

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Physiqueflation: «Für Spidermans Figur würde man heute ausgelacht»Tobey Maguire als Spiderman, Brad Pitt in «Fight Club» – einst Traumkörper, heute kaum noch beachtenswert. Ein Fitness-Experte erklärt das Phänomen.

Read more »

Teilzeitarbeit in der Schweiz: Lifestyle oder Notwendigkeit?Knapp 40 Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz arbeiten in Teilzeit. Während jüngere Menschen ausbilden oder Kinder betreuen, arbeiten viele über 50-Jährige freiwillig Teilzeit. Der Schweizerische Arbeitgeberverband sieht Potenzial für 86'000 Vollzeitstellen, doch der Gewerkschaftsbund kritisiert, dass viele Arbeitnehmende ihr Pensum aufgrund von Stress reduzieren. Die Debatte zeigt unterschiedliche Perspektiven auf die Arbeitsmarktlage.

Read more »

Porträt-Streit um Neukom: Maler Witschi würde «nichts ändern»Künstler Hans Witschi verteidigte seine drei abgelehnten Porträts von Regierungsrat Martin Neukom. Der Kanton zahlte 20'000 Franken – Neukom kaufte eines davon privat.

Read more »

Erste Wolfsrisse: Alpwirtschaft ist besorgtDie Wolfsrisse in den vergangenen Tagen sorgen für grosse Beunruhigung in den alpwirtschaftlichen Kreisen. Der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband (SAV) fordert rasches Handeln.

Read more »