Andreas Barfuss, Bankenombudsman, hat betont, dass die zentrale Problemursache von Betrugsfällen bei Kreditkarten- und Online-Bankingzahlungen und -nutzung bleibt, aber äußert, dass sich das Wachstum im Laufe des Jahres verstärkt habe.

Der Schweizerische Bankenombudsman sieht im Jahre 2025 eine Arbeitsbelastung زيادة, da die Bedeutung von Betrugsfällen bei der Kreditkarten- und Online-Banking-Bezahlung und -nutzung zunimmt. Während des letzten Geschäftsjahres 2022 wurden insgesamt 2575 Fälle bearbeitet, wobei das Wachstum zuletzt etwas verlangsamt wurde.

Die Interventionsquote belief sich bei 319 Fällen, während konkrete Lösungsvorschläge auf Basis der 174reporteden Fälle in Drucklegung gebracht wurden. Davon ging aus, dass die Banken in 98 Prozent aller Fälle den Empfehlungen entsprachen und den Kunden gerecht wurden





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