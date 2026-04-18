Schweizerinnen wollen weiße Weste in WM-Qualifikation gegen Türkei wahren

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft trifft in der WM-Qualifikation zum vierten Mal auf die Türkei. Nach drei Siegen in Folge strebt die Nati die Fortsetzung ihrer makellosen Bilanz an. Das Spiel verspricht Spannung, da die türkische Abwehr kompakt steht und auf Konter lauert.

Die Schweizer Frauen-Nati onalmannschaft steht vor einer weiteren wichtigen Partie in der WM-Qualifikation. Im vierten Aufeinandertreffen in dieser Qualifikationsrunde trifft die Nati erneut auf die Türkei . Bisher konnte die Schweiz eine beeindruckende Serie von drei Siegen in drei Spielen vorweisen und strebt nun danach, diese makellose Weste zu wahren. Die Partie wird live ab 18 Uhr übertragen und verspricht Spannung und packende Fußball momente.

Zu Beginn des Spiels versuchen die Schweizerinnen, Tempo in das Geschehen zu bringen. Ein Angriff über die linke Seite mündet in einer Hereingabe von Schertenleib, die jedoch bis zur Grundlinie zurückgedrängt wird, bevor sie den Ball ins Zentrum spielen kann. Die türkische Abwehr erweist sich als robust und lässt die Schweizerinnen zunächst nicht zur Entfaltung kommen. Trotz vielversprechender Pässe von Mittelfeldspielerin Wälti in den ersten Minuten bleiben zwingende Torchancen Mangelware. Die türkische Mannschaft agiert tiefstehend und wartet geduldig auf ihre Gelegenheiten, um über Umschaltsituationen gefährlich zu werden. Die Schweizerinnen müssen ihre Intensität hochhalten, um dem Druck standzuhalten und weiterhin Torchancen zu kreieren.

Im Verlauf des Spiels kommt es zu einer unglücklichen Szene im türkischen Strafraum während einer Offensivaktion der Schweizerinnen. Akgöz und Xhemaili stoßen heftig zusammen und müssen anschließend medizinisch versorgt werden. Kurz darauf gibt es eine weitere Ecke für die Schweiz. Diesmal bringt Schertenleib den Ball hoch in den Strafraum, wo Beney zum Kopfball kommt. Die türkische Verteidigung kann den Ball jedoch in letzter Sekunde abwehren und die Gefahr bereinigen. Obwohl die Schweiz deutlich mehr Ballbesitz verzeichnet, schenken die türkischen Spielerinnen ihren Gegnerinnen keinen Millimeter Raum. Sie stehen tief in der eigenen Hälfte und sind stets bereit, bei Ballgewinn schnell umzuschalten und eigene Akzente zu setzen. Die Schweizerinnen dürfen in dieser Phase keinesfalls nachlassen und müssen weiter Druck aufbauen. Wälti versucht sich mit einem tiefen, gefährlichen Pass in Richtung Beney, doch die türkische Abwehr ist aufmerksam und unterbindet den Angriff im Keim. Nach einem Ballverlust der Schweizerinnen versucht Hancar aus dem Mittelfeld einen Distanzschuss. Der Ball fliegt jedoch direkt auf das Tor, wo ihn Torhüterin Peng sicher parieren kann. Die Schweizerinnen dominieren zwar die Ballkontrolle, doch die türkische Mannschaft zeigt sich als zäher Gegner, der auf Konter lauert und die defensive Stabilität der Nati immer wieder auf die Probe stellt.

Vor dem Anpfiff der Partie wurde eine Schweigeminute eingelegt. Der Grund hierfür war offenbar ein schrecklicher Amoklauf, der in den vergangenen Tagen in der Türkei stattfand und bei dem Schulkinder Opfer wurden. Bei der tragischen Tat wurden neun Menschen erschossen und 13 weitere verletzt. Dieser schwere Vorfall überschattet die sportliche Begegnung und verdeutlicht die ernsten Geschehnisse im Land.

Mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen geht die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft mit großem Selbstvertrauen in die heutige Partie gegen die Türkei. Besonders bemerkenswert ist der bereits erzielte 3:1-Sieg gegen denselben Gegner. Dennoch war das letzte Spiel gegen die Türkinnen weit davon entfernt, eine eindeutige Angelegenheit zu sein. Die türkische Mannschaft verteidigte kompakt und nutzte immer wieder gefährliche Kontermöglichkeiten, um die Schweiz unter Druck zu setzen. Trotz dieser Herausforderungen spricht die aktuelle Form der Nati deutlich für einen erneuten Sieg. Das Team von Trainer Navarro überzeugt derzeit durch eine bemerkenswerte defensive Stabilität und eine hohe Effizienz in der Abwehrarbeit, was die Grundlage für den Erfolg in der Qualifikation bildet.

Im Vergleich zur vorherigen Partie am Mittwoch nimmt Trainer Navarro lediglich eine Änderung in der Startaufstellung vor. Crnogorcevic wird von Beginn an auf dem Spielfeld stehen. Stierli nimmt dafür zunächst auf der Bank Platz, während Maritz eine Position zurückrückt. Diese Anpassung soll für frische Impulse im Offensivspiel sorgen und die Mannschaft weiter stärken. Nach dem überzeugenden Heimsieg im Letzigrund reist die Schweizer Frauen-Nati nun auswärts nach Türkei. Die Frage, die sich stellt, ist, ob die Nati im vierten Spiel der WM-Qualifikation den vierten Sieg einfahren kann. Die Partie ist ab 18 Uhr live zu verfolgen und wird im Live-Ticker begleitet, um die Fans auf dem Laufenden zu halten und die Spannung bis zum Schlusspfiff aufrechtzuerhalten. Die Schweizerinnen sind entschlossen, ihre Erfolgsserie fortzusetzen und einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft zu machen





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