Schweizerinnen und Schweizer bevorzugen Sommer-Destinationen in der Nähe

Eine Analyse der Sommerbuchungen zeigt, wo Schweizerinnen und Schweizer 2026 in die Ferien gehen. Zypern ist als Sommer-Destination beliebt, während die Malediven als Fernreiseziel beliebt bleiben.

In der Deutschschweiz führen Spanien und Griechenland das Ranking der näher gelegenen Destinationen an, gefolgt von Italien und Zypern . In der Westschweiz liegt Griechenland vor Tunesien, Spanien, der Türkei und Zypern .

Eine Analyse der Sommerbuchungen zeigt, wo Schweizerinnen und Schweizer 2026 in die Ferien gehen. Zypern ist als Sommer-Destination beliebt. Auch die Malediven bleiben als Fernreiseziel beliebt.

Jedoch kühlere Temperaturen. So stellt Dertour für den Sommer 2026 einen Trend zu sogenannten Coolcations fest. Besonders beliebt sind Kanada, Norwegen, Schottland, Schweden und Island. Solche Reisen seien vom Nischenprodukt zum Mainstream geworden, erklärt Dertour.

Gründe seien die steigenden Temperaturen im Mittelmeerraum, der Wunsch nach aktiveren sowie Sicherheitsüberlegungen. Der Norden werde von vielen als verlässliche Alternative wahrgenommen. Für Verschiebungen: Viele weichen laut Dertour auf westliche Destinationen wie Kanada aus - oder Ziele in der Karibik. Dennoch bleiben klassische Badefernziele gefragt.

Besonders beliebt sind weiterhin die Malediven und Mauritius. Gleichzeitig gewinnen afrikanische Länder wie Tansania und kombinierte Safari-Reisen an Bedeutung. Während in der Deutschschweiz auch Freizeitziele wie der Europa-Park gefragt sind, stehen in der Westschweiz Badeferien stärker im Vordergrund. Besonders gefragt sind All-Inclusive-Angebote sowie Die Budgets für Badeferien fallen insgesamt etwas tiefer aus als im Vorjahr.

In der Deutschschweiz sanken die Ausgaben dafür um 4,5 Prozent, in der Westschweiz um 2,4 Prozent. Für Individual- und Spezialreisen geben sie dagegen deutlich mehr Geld aus. In der Deutschschweiz stiegen die entsprechenden Budgets um 7,9 Prozent, in der Romandie sogar um 10 Prozent





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