Schweizerin Olivia Neumann: Festnahme in Indien durchsucht Leben

Olivia Neumann aus Zürich sitzt seit April 2025 in Indien fest. Sie wirft Schweizer Behörden Versagen vor, während das Verfahren wegen Drogendelikts schwebt.

Olivia Neumann aus Zürich verbringt seit April 2025 ihre Tage in einem kleinen Zimmer in Gujarat, statt die Welt wie geplant zu erkunden. Die 31-jährige ehemalige Bankerin ist seit über 17 Monaten von einer legalen Ausreise aus Indien blockiert, da gegen sie ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren läuft. Eine einzige Telefonaktion für einen Bekannten führt laut ihren Angaben zu dieser lebensverändernden Situation, obwohl sie nichts von dessen kriminellem Hintergrund wusste. Ihre Hoffnung auf eine schnelle Klärung ist einer düsteren Realität gewichen, in der sie sich rechtlos und abandoned fühlt.

Rechtliche Situation und Aufenthaltsstatus

Am 23. April 2025 wurde Olivia Neumann in Goa von der Narcotics Control Bureau festgenommen. Die Behörden verdächtigen sie, gegen das indische Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Bereits am 25. April 2025 wurde sie gegen Kaution freigelassen, jedoch unter strengen Auflagen. Dazu gehört die Auflage, Indien nicht zu verlassen und sich jederzeit für die Ermittlungen zur Verfügung zu halten. Eine Ausreise ist nur mit expliziter gerichtlicher Genehmigung möglich, was ihre Freiheit erheblich einschränkt.

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Ein gravierendes Problem ergibt sich aus dem abgelaufenen Visum. Dieses verlor am 28. April 2025 seine Gültigkeit. Ein Antrag auf Verlängerung bei der Ausländerbehörde FRRO wurde am 6. Mai eingereicht, aber bis auf Weiteres zurückgestellt. Nur wenn der rechtliche Fall abgeschlossen ist, erteilt die Behörde ein neues Visum. Dieses Dilemma hat drastische Folgen für ihren Alltag, da sie ohne gültige Papiere weder in Hotels einchecken noch Unterkünfte über Airbnb mieten kann.

Kritik an Schweizer Konsulararbeit

Olivia Neumann fühlt sich von den Schweizer Behörden im Stich gelassen. Sie wirft dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten vor, nichts für ihre Rückkehr zu tun. Ihre Schwester Natalie Neumann aus Zürich schließt sich dieser Kritik an und bemängelt, dass die Schweizer Vertretungen kein Engagement zeigen. Natalie betont, dass Olivia nur durch private Kontakte vor einem Leben auf der Straße geschützt sei. Sie fordert die Behörden auf, aktiv zu vermitteln und ihre Schwester zurückzuholen.

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Die Reaktionen der Schweizer Stellen bleiben bescheiden. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten erklärt, man habe Kenntnis vom Fall. Das Schweizerische Generalkonsulat in Mumbai stehe mit den lokalen Behörden in Kontakt und biete konsularischen Schutz im zulässigen Rahmen an. Allerdings grenzt man sich von juristischen Eingriffen ab. Man respektiere stets die Souveränität und die Rechtsordnung Indiens. Eine direkte Intervention in das Gerichtsverfahren sei aus völkerrechtlicher Sicht nicht möglich.

Alltag im Exil und psychische Belastung

Seit August 2025 lebt Olivia Neumann in einer Wohnung eines Bekannten im Bundesstaat Gujarat. Die Isolation ist für sie schwer erträglich. Sie verlasse die Wohnung manchmal für acht Tage nicht, liest viel, meditiere und spreche nur noch mit ihrer Familie. Eine soziale Umgebung hat sie sich nicht aufgebaut. Stattdessen nutzt sie die Dachterrasse, um zu spazieren und Sonnenlicht zu tanken. Der Lärm in der Umgebung, der von Hundebellen, muhenden Kühen und schreienden Gemüsehändlern stammt, ist für sie kaum auszuhalten. Noch quälender ist jedoch der Lärm in ihrem Kopf.

Ihre Gedanken kreisen ununterbrochen um die Frage, wie und wann sie das Land wieder verlassen kann. Sie vermisst die Stille und ihr altes Leben in der Schweiz. Ursprünglich plante sie nach zehn Jahren in der Zürcher Finanzbranche, die Welt zu entdecken. Stattdessen steckt sie in einer Loyalitätstestreue fest. Sie hofft nicht mehr auf ein schnelles Ende, da das Verfahren in Goa nach wie vor hängig ist. Ihr einziger Wunsch ist die Rückkehr nach Hause, doch die politischen und juristischen Hürden scheinen aktuell unüberwindbar.