In einer koordinierten Evakuierung ist ein Rega‑Jet zurück nach Zürich geflogen, um eine Schweizerin weiter zu behandeln, die sich in Nigeria an Ebola infiziert hatte. Die Patientin wurde zuvor erfolgreich stabilisiert und in der Schweiz auf Empfang genommen.

Am Montag ist ein Rega‑Jet zurück nach Zürich geflogen, um eine Schweizerin zurückzuholen, die sich während einer Reise nach Nigeria an Ebola infiziert hatte. Die Infektion wurde erst vor wenigen Tagen Ärzten in einer Privatklinik in Nigeria im Rahmen einer Behandlung aufgefallen.

Sobald der klinische Zustand der Patientin sich deutlich erholte - ihr Blutbild und ihre Vitalwerte klangen wieder annähernd normal - wurde entschieden, sie in die Schweiz zu evakuieren, damit sie dort in einer spezialisierten Behandlungseinrichtung weitermachen kann. Das Flugzeug des Schweizer Rettungsdienstes landete um 13.29 Uhr in der internationalen Ankunftshalle des Flughafens Zürich.

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Rega folgte strikten Hygiene-Protokollen

Die Gesundheitsministerin des afrikanischen Landes, in dem die meisten Infizierten ausliefen, bestätigte ihre Teilnahme an der Evakuierung und dankte dem gesamten medizinischen Team für die sichere Durchführung, auch weil die Patientin nach wie vor als ansteckend galt. Die Spezialkräfte des Rega haben strikt alle notwendigen Protokolle befolgt: Alle Personen an Bord nutzten vorgeschriebene persönlicher Schutzausrüstung, die Kabinenkabine wurde vor und nach der Landung intensiv desinfiziert, und die Patientin wurde in eine hochgradig geklärte Transportbox überwiesen.

Durch diese Operation konnte das Risiko einer weiteren Seuche in der Schweiz minimiert werden. Der Vorfall bezieht sich auf die Ehefrau eines Mitarbeiters der Schweizer Botschaft in Abuja, Nigeria, der selbst ebenfalls in Isolation geraten ist, seit bei ihm eine Infektion festgestellt wurden. Der Kampf gegen Ebola betonte das Bundesamt für Verfassungsschutz (EDA) die Notwendigkeit eines koordinierten Vorgehens von internationalen Behörden, wenn ein Patient für eine weitere Behandlung in die Schweiz fliegen muss.

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Behandlung in Universitätskliniken etabliert

Laut Daten des Bundesgesundheitsministeriums, und dem aus dem Hafen des öffentlichen Gesundheitswesens, soll sich der aktuelle Transfer durch ein Verfahren der Patientenüberwachung auszeichnen, das so geplant ist, dass die Flugcrew und das medizinische Personal ausschließlich für einen kurzen Zeitraum die Nährboden- und Dasingartwrfassung passieren. In der Schweiz, so die Aussagen der Schweizerischen Gesellschaft für Public Health, werden Ebola-Patienten seit 2019 im Universitätsklinikum Zürich oder Genf zur Behandlung aufgenommen.

Das Universitätsklinikum Zürich hat an diesem Tag eine Person mit vermuteter Ebola-Erkrankung auf einer Sonderisolierstation aufgenommen. Technologische Entwicklungen haben das Krisenmanagement in diesem Bereich stark verbessert. Die Einsatzträger des Rega haben in den vergangenen Jahren ihr starkes Training und ihre Technik kontinuierlich erweitert. Auch die Alert- und Prognosemodelle der internationalen Gesundheitsorganisation sind jetzt von unschätzbarem Wert, wenn es um die Vorbereitung auf die weitere Evakuierung geht.

Gesetzliche Vorgaben regeln Patientenversorgung

Der umsorgende Ablauf der Patientenverarbeitung bezieht sich stark auf den regulatorischen Anmelden gesetzliche Anforderungen des Swiss Health Law, die die Vorgehensweise der klinischen Diesels auf die spezifische Sozialigenquellen, die für die Vorgehensweise in der Schweiz in Frage gesteht. Auf einer Grobschicht kann die Bevölkerung pewigge Information über die Sicherheit und den Fortschritt der Arbeit der öffentlichen Ordnung erhalten.

Das war ein bedeutender Schritt im Kampf gegen die weltweiten Entwicklung der Erregungsstörungen, wo der Gesellschaft und den Kranken insgesamt Schnallen und Treble kirredet. Von der Nachrichtenden Bank anreportierte erpet Innovationsmen Schweizer zeigen die Möglichkeit, dass die weitere Registrierungen zu NHS in der zukünftigen medizinischen Medikation dringend akadem.