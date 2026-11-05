Schweizerin in den USA wegen Green-Card-Verfahrens in Abschiebehaft genommen

Eine 23-jährige Zürcherin wurde in Dallas festgenommen, obwohl sie auf eine Green Card wartet. Die Schweizer Behörden sind informiert, können aber nicht direkt eingreifen.

Eine 23-jährige Schweizerin aus Zürich wurde von der US-Einwanderungsbehörde ICE am Flughafen Dallas festgenommen. Die Festnahme erfolgte, obwohl die junge Frau sich aktuell in einem laufenden Aufenthaltsverfahren befindet und auf eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung, auch Green Card genannt, wartet. Der Fall hat zu internationaler Aufmerksamkeit geführt, da die Festnahme mitten in einem bi-nationalen Familienkontext geschah.

Details zur Festnahme und Haftbedingungen

Die 23-Jährige reiste 2023 als Au-pair in die Vereinigten Staaten, wo sie ihren jetzigen Ehemann, einen US-Bürger, kennenlernte. Nach der Hochzeit im Jahr 2025 beantragte das Paar zusammen die Green Card für die Schweizer Staatsbürgerin. Während dieses langwierigen Bearbeitungsprozesses durfte sie die USA nicht verlassen, da sie auf die Bewilligung ihres Antrags wartete. Die Familie gibt an, dass die Aufenthaltsgenehmigung im November abgelaufen sei.

Also read Demokraten kehren als Mehrheit der Gouverneure in die USA zurück

Am Tag der Festnahme war die Frau auf dem Weg zu einem Familientreffen, als drei Beamte der Einwanderungsbehörde ICE sie abführten. Nach ihrer Inhaftierung wurde sie zunächst in ein Ausschaffungsgefängnis gebracht und später in eine Haftanstalt im Bundesstaat Oklahoma verlegt. Laut Angaben der Familie wurde sie dort extrem streng behandelt und als Schwerverbrecherin betrachtet. Dies umfasste die Anlegung von Hand- und Fussfesseln während der Transporte.

Aktuell befindet sich die 23-Jährige wieder in einem Ausschaffungsgefängnis in der Nähe von Dallas. Dort muss sie ihren Aufenthaltsraum mit 70 weiteren Frauen teilen. Die Umstände der Inhaftierung und die Behandlung der Festgenommenen haben bei den Angehörigen sowie bei der Schweizer Botschaft große Besorgnis ausgelöst. Die Bedingungen werden als unwürdig und der Situation nicht angemessen beschrieben.

Advertisement

Positionen der Schweizer Behörden

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat den Vorfall gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt. Das Schweizerische Generalkonsulat in Atlanta steht seit der Festnahme mit den zuständigen US-Behörden sowie mit den Angehörigen der Inhaftierten in ständigem Kontakt. Die Aufgabe der diplomatischen Vertretung ist es, die grundlegenden Rechte der Bürgerin zu überwachen und Konsularhilfe zu leisten.

Gleichzeitig macht das EDA klar, dass die Schweiz die Rechtsordnung der Vereinigten Staaten respektiert. Aus diesem Grund sind die Schweizer Behörden weder befugt noch in der Lage, Haftentlassungen zu erwirken oder aktiv in laufende US-Gerichtsverfahren einzugreifen. Die Rolle des Konsulats beschränkt sich auf die Beobachtung des Prozesses und die Unterstützung der betroffenen Familie durch Informationen und Beratung.

Rechtliche Lage und künftige Schritte

Die juristische Aussichtslosigkeit der Situation wird durch die Rechtslage in den USA erschwert. Anwälten zufolge bleibt der 23-jährigen Frau wahrscheinlich nur die Option einer freiwilligen Ausreise. Diese Entscheidung wäre jedoch mit einer mehrjährigen Einreisesperre für die Vereinigten Staaten verbunden. Dies würde bedeuten, dass sie sich für eine gewisse Zeit nicht mehr in die USA einreisen darf.

Die Familie der Inhaftierten bereitet sich bereits auf eine baldige Abschiebung der Zürcherin in die Schweiz vor. Es besteht die Sorge, dass die Kombination aus abgelaufener Aufenthaltsgenehmigung und einem noch nicht bearbeiteten Green-Card-Antrag als unrechtmäßiger Aufenthalt gewertet wird. Nur ein formaler Antrag genügt nicht automatisch für den legalen Verbleib im Land, da auch Zurückweisungen möglich sind. Der Fall zeigt die komplexen und oft grausamen Konsequenzen des US-Immigrationssystems auf.