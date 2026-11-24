Der Schweizer Zoll führt die automatische Standorterkennung via App dauerhaft ein. Die Testphase war erfolgreich. Grüne Zettel entfallen.

Die Ära der physischen, grünen Ausfuhrkassenzettel an der Schweizer Grenze ist offiziell beendet. Das Schweizer Zoll amt hat nach der Testphase im Juni 2025 beschlossen, das neue digitale Verfahren unter dem Namen dAKZ dauerhaft in den Regelbetrieb zu überführen. Mit dieser Entscheidung entfällt für Reisende die bisherige Pflicht, bei der Ausfuhr von Ware in Deutschland gekaufte Kassenzettel physisch abstempeln zu lassen.

Automatische Erkennung ersetzt manuelle Abstempelung

Das neue System nutzt eine Smartphone-App, die den Grenzübertritt an zugelassenen Grenzzollstellen automatisch anhand einer GPS-basierten Standortfeststellung erkennt. Sobald die App den Verlass des deutschen Staatsgebiets bestätigt, wird der digitale Ausfuhrkassenzettel generiert und dem jeweiligen Händler zur Verfügung gestellt. Dieser Vorgang ersetzt vollständig den vorherigen Schritt des Anhaltens an der Grenze und des manuellen Abstempelns durch Zollbedienstete.

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Durch die Automatisierung wird der Prozess der Umsatzsteuerrückerstattung erheblich vereinfacht. Ziel des Zollamts war es bereits in der Vorfeldplanung, den digitalen Ablauf der WarenAusfuhr zu optimieren. Die Einführung der dAKZ-App soll nicht nur die Abfertigungszeiten an den Grenzen verkürzen, sondern auch die administrative Last für Händler und private Einkäufer senken, die Waren aus Deutschland mit in die Schweiz nehmen.

Testphase war erfolgreich mit 20.000 Downloads

Das Schweizer Zollamt gab am Dienstagmorgen bekannt, dass die Testphase als erfolgreich abgeschlossen gilt. Während des Pilotzeitraums von Juni bis November 2025 habe die App rund 20.000 Mal heruntergeladen werden. Diese hohe Akzeptanz unter den Nutzerinnen und Nutzern habe dem Zollamt ermöglicht, die Software weiter zu verbessern und die Benutzeroberfläche nutzerfreundlicher zu gestalten. Die positiven Rückmeldungen aus der Testphase waren ausschlaggebend für die Entscheidung zur vollständigen Einführung des digitalen Verfahrens im Regelbetrieb.

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Erleichterungen für KMUs ab November

Neben der Vereinfachung für private Reisende hat der Zoll parallel ein Angebot für den wirtschaftlichen Sektor aufgebaut. Seit Anfang November 2025 steht für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) ein Dienst in der eZOLL-App zur Verfügung. Dieser Zugang ermöglicht es Gewerbetreibenden, einfach und kostenfrei am digitalen Verfahren teilzunehmen. Die Integration in die bestehende eZOLL-Plattform sorgt dafür, dass Unternehmen den bürokratischen Aufwand für die Ausfuhr dokumentation deutlich reduzieren können.

Konkrete Auswirkungen auf den Reisealltag

Für Pendler und touristische Reisende bedeutet die Umstellung eine spürbare Entlastung. Da keine Grenzkontrollen zum Zwecke der Kassenzettel-Abstempelung mehr durchgeführt werden, fallen Wartezeiten am Grenzübergang weg. Die digitale Dokumentation ist ab sofort der Standard. Händler erhalten den digitalen Nachweis automatisch, was die Auszahlung der Mehrwertsteuer-Erstattung für Kunden beschleunigt. Der Wechsel von der analogen zur digitalen Welt markiert einen modernen Schritt in der grenzüberschreitenden Abwicklung.