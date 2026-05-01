Schweizer Wohnungsmarkt: Teuer, aber nicht isoliert – Vergleich mit Europa

Eine Analyse der OECD und Wüest Partner zeigt, dass die Schweiz zwar hohe Wohnkosten hat, die Belastung für Mieter im europäischen Vergleich jedoch nicht aussergewöhnlich ist. Grössere Wohnflächen spielen eine Rolle.

Die Analyse aktueller Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD ) und des renommierten Immobilienunternehmens Wüest Partner , welche von der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) ausgewertet wurden, offenbart ein differenziertes Bild des Schweiz er Wohnungsmarkt es.

Entgegen der weitverbreiteten Wahrnehmung ist die Schweiz zwar ein Land mit hohen Wohnkosten, jedoch keineswegs eine isolierte Hochpreisinsel im europäischen Kontext. Die finanzielle Belastung durch Mietzahlungen für Schweizer Haushalte ist, betrachtet man das Verhältnis zum verfügbaren Einkommen, nicht ungewöhnlich hoch. Vielmehr bewegt sich die Schweiz im oberen Drittel der europäischen Länder, was diesen Anteil betrifft. Die Untersuchung zeigt, dass Schweizer Mieter im Durchschnitt 24,56 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für die Miete aufwenden.

Dies liegt zwar rund 4 Prozent über dem Durchschnitt der Europäischen Union, wird aber von einigen anderen europäischen Staaten erreicht oder sogar übertroffen. Insbesondere die Niederlande und Luxemburg weisen eine vergleichbare Belastung auf, während Norwegen mit einem Anteil von 28,56 Prozent sogar noch höher liegt. Finnland führt die Rangliste mit einem Anteil von 30 Prozent an. Die NZZ zieht daraus die Schlussfolgerung, dass die Schweiz zwar im oberen Bereich liegt, sich aber nicht aus dem allgemeinen europäischen Muster ausklammert.

Diese Positionierung ist auch durch weitere Faktoren zu erklären, die über die reine Mietpreishöhe hinausgehen. Ein wesentlicher Aspekt, der die höhere prozentuale Belastung der Schweizer Mieter erklärt, ist die durchschnittliche Wohnfläche. Schweizer Mietwohnungen sind im Schnitt deutlich grösser als ihre Pendants in anderen europäischen Ländern. Während Schweizer Mietwohnungen durchschnittlich 90 Quadratmeter gross sind, beträgt die durchschnittliche Wohnfläche in der Europäischen Union lediglich 77 Quadratmeter.

Diese Differenz in der Wohnfläche erklärt einen Teil der höheren Mietkosten. Es ist somit nicht nur die absolute Höhe der Miete, die das Verhältnis zum Einkommen beeinflusst, sondern auch die Grösse der Wohnung, die gemietet wird. Die NZZ betont, dass die höheren Kosten somit teilweise Ausdruck grösserer Wohnflächen und damit auch eine Frage der Ansprüche und des Lebensstandards sind. Schweizer Mieter legen tendenziell mehr Wert auf grosszügigen Wohnraum, was sich in der Wahl der Wohnung und den entsprechenden Kosten widerspiegelt.

Dies steht im Kontrast zu einigen anderen europäischen Ländern, in denen kleinere Wohnungen häufiger sind und somit auch die Mietkosten geringer ausfallen. Die Analyse berücksichtigt auch regionale Unterschiede innerhalb der Schweiz, die jedoch im Gesamtbild weniger ins Gewicht fallen. Die hohen Wohnkosten in den grösseren Städten wie Zürich und Genf werden durch die grössere Wohnfläche in ländlichen Gebieten teilweise ausgeglichen.

Die Ergebnisse der OECD-Studie und der Auswertung durch Wüest Partner und die NZZ liefern wichtige Erkenntnisse für die Diskussion über die Wohnsituation in der Schweiz. Sie zeigen, dass die Schweiz zwar zu den Ländern mit höheren Wohnkosten gehört, die Belastung für die Mieter jedoch nicht aussergewöhnlich ist, wenn man die Wohnfläche und den Lebensstandard berücksichtigt. Die Analyse relativiert somit die oft geäusserte Kritik an den hohen Mietpreisen und zeigt, dass die Schweiz in einem internationalen Vergleich durchaus mithalten kann.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Studie sich auf den Anteil des verfügbaren Einkommens für die Miete konzentriert und andere Faktoren wie beispielsweise die Kaufkraft oder die allgemeine Lebenshaltungskosten nicht berücksichtigt. Dennoch bietet die Studie eine wertvolle Grundlage für eine fundierte Diskussion über die Wohnpolitik in der Schweiz. Die NZZ weist darauf hin, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt weiterhin angespannt ist und die steigende Nachfrage nach Wohnraum zu weiteren Preissteigerungen führen könnte.

Es ist daher wichtig, Massnahmen zu ergreifen, um den Wohnungsbau zu fördern und den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu gewährleisten. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit einer langfristigen und nachhaltigen Wohnpolitik, die sowohl die Bedürfnisse der Mieter als auch die Interessen der Eigentümer berücksichtigt





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