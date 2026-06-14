Schweizer WM-Auftakt endet enttäuschend mit 1:1 gegen Katar

Die Schweizer Nationalmannschaft kommt im ersten WM-Spiel gegen Katar nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Captain Granit Xhaka kritisiert mangelnde Disziplin, während Coach Murat Yakin Selbstkritik übt und an der Umsetzung seiner Vorgaben zweifelt.

Die Schweiz startet mit einem 1:1- Unentschieden gegen Katar in die Weltmeisterschaft, ein Ergebnis, das viele als enttäuschend empfinden. Captain Granit Xhaka kritisiert mangelnde Disziplin und fordert eine Rückbesinnung auf die Grundlagen.

Auch Coach Murat Yakin übt Selbstkritik und fragt sich, ob seine Vorgaben richtig umgesetzt wurden. Der Kommentator Sascha Ruefer spricht gar von einer "Katarstrophe". Während Ricardo Rodriguez in der Mixed Zone vor allem die fahrlässige Chancenauswertung anspricht, redet Xhaka Klartext.

"Wir sind nicht zufrieden mit dem Resultat und haben uns das Spiel anders vorgestellt", sagt er. Die erste Halbzeit sei gut gewesen mit vielen Chancen, nach der Pause habe man aber nie richtig zum Rhythmus gefunden.

"Wir haben nicht so viel Disziplin auf verschiedenen Positionen gehabt. Und wenn man keine Disziplin auf dem Platz hat, kann man auch gegen Katar nicht gewinnen.

" Welche Spieler er genau meint, lässt Xhaka offen, doch die Vermutung liegt nahe, dass er mit den Leistungen einiger Einwechselspieler unzufrieden war. So verlor Miro Muheim das Kopfduell beim Ausgleich, Ardon Jashari hatte zuvor einen Ballverlust verschuldet. Xhaka will sich aber nicht auf Einzelpersonen einschießen, sondern fordert eine kollektive Verbesserung: "Wir müssen viele Sachen ändern und mit beiden Beinen auf den Boden kommen.

" Manuel Akanji ergänzt, dass man nach einem eigenen Einwurf cleverer sein muss, denn der Ball muss auf der gegnerischen Seite bleiben. Murat Yakin beklagt ebenfalls fehlende Cleverness, mangelnde Präzision und Effizienz, nimmt aber auch sich selbst in die Pflicht: "Vielleicht muss ich das dann auch auf meine Nase nehmen, ob sie alles so umgesetzt haben wie gewollt.

" Die Mannschaft habe noch nicht das erreicht, was man sich vor dem Turnier vorgenommen hatte, doch das schlechte Ergebnis könne sogar hilfreich sein, um die Realität zu sehen. // Florian Gnägi (flo) arbeitet seit 2021 für 20 Minuten im Ressort Sport mit Schwerpunkten Fussball und Tennis. // Sven Forster (fss) arbeitet seit 2018 für 20 Minuten, ist seit 2024 Blattmacher und leitet seit September 2024 das Sportressort





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