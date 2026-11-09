Schweizer Wirtschaft klagt über zunehmende Bürokratie und Regulierungsdruck

Economiesuisse warnt vor steigender Bürokratielast. Eine Umfrage zeigt hohen Aufwand bei Konzernen und KMU. Verbände wie Swissmem fordern Abbau unnötiger Auflagen.

Economiesuisse hat angesichts einer repräsentativen Umfrage Alarm geschlagen, da die bürokratische Regulierungslast für Unternehmen in der Schweiz stetig zunimmt. Der Dachverband der Schweizer Wirtschaft stützt sich dabei auf Daten des Forschungsinstituts GFS Bern, die einen klaren Trend zu mehr Verwaltungsaufwand aufzeigen. Zwei Drittel der befragten Betriebe empfinden die aktuellen Auflagen als belastend, was direkte Konsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts hat.

Umfang der Regulierungsbelastung in Zahlen

Die Umfrage unter rund 1500 Schweizer Unternehmen offenbart ein klares Bild der aktuellen Situation: 45 Prozent der Befragten stuften den bürokratischen Aufwand als eher hoch ein, während 22 Prozent von einer sehr hohen Belastung berichten. Innerhalb der letzten fünf Jahre habe die Bürokratie merklich zugenommen, was die Mitgliederverbände zutiefst beunruhigt. Dieser Anstieg wird als direkte Gefahr für zukünftige Investitionen und die langfristige Attraktivität der Schweizer Wirtschaft gewertet.

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Die konkreten Auswirkungen dieser Auflagen zeigen sich besonders in langsamen Behördenprozessen und aufwendigen Genehmigungsverfahren. Unternehmen berichten von erheblichen Hürden bei der Erteilung von Baubewilligungen oder bei der Erfüllung staatlicher Statistikpflichten. Diese Prozesse behindern nicht nur den operativen Alltag, sondern verzögern auch strategische Entscheidungen und die Umsetzung neuer Projekte im Inland.

Finanzielle Folgen für Unternehmen und Branchen

Die finanziellen Einbußen durch administrative Hürden sind beträchtlich und variieren je nach Betriebsgröße. Martin Hirzel, Präsident des Industrieverbands Swissmem, präzisiert die Kosten: Kleinunternehmen verursachen jährlich im Durchschnitt 750'000 Franken an bürokratischen Kosten. Mittlere Betriebe belastet dies mit rund einer Million Franken pro Jahr, während größere Konzerne einen Aufwand von 3,3 Millionen Franken im Jahr hinnehmen müssen.

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Neben den direkten Kosten steht insbesondere das Tempo der Behördenentscheidungen im Fokus. Annette Luther, Präsidentin von Scienceindustries, der Vereinigung der Chemie- und Pharmaindustrien, betont, dass Geschwindigkeit für ihre Branche entscheidend ist. Lange Wartezeiten bei Bewilligungen gefährden den Innovationsrhythmus und die Marktrelevanz. Dies unterstreicht die Dringlichkeit, administrative Prozesse zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Forderungen der Wirtschaft und internationale Wettbewerbsfähigkeit

Swissmem und andere Wirtschaftsverbände fordern eine grundlegende Kehrtwende in der Gesetzgebung. Martin Hirzel argumentiert, dass der gute Politiker jener sei, der Regulierung abschafft, anstatt sie ständig zu vermehren. Die Industrie sieht sich zwar internationalem Druck ausgesetzt, könne aber hierzulande durch den Abbau unnötiger Auflagen aktiv Gegensteuer geben und ihre Effizienz steigern.

Annette Luther von Scienceindustries räumt ein, dass die Schweiz im Global Industry Competitiveness Index (Gici) weiterhin auf Platz 3 steht und damit zur Weltspitze gehört. Trotzdem warnt sie davor, die Anfänge der Überregulierung zu ignorieren. Der sogenannte Swiss Finish bei Vorschriften erzwingt Mehraufwand auch für international tätige Firmen und könnte langfristig die starke Position der Schweiz gefährden.

Ausblick auf regulatorische Anpassungen

Die Verbände bestehen darauf, dass nicht für jedes Problem sofort ein neues Gesetz geschaffen werden muss. Stattdessen wird ein systematischer Abbau von Regulierungen auf Bundes-, Kantons- und Verwaltungsebene gefordert. Dies umfasst das Streichen überflüssiger Auflagen und die Digitalisierung von Verfahren, um die Effizienz zu steigern.

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Die aktuelle Kritik der Wirtschaft trifft auf ein sensibles politisches Nervenfach. Die Forderung nach weniger Bürokratie wird von den betroffenen Verbänden nicht als Angriff auf den Staat, sondern als Schutz des Wirtschaftsstandorts Schweiz interpretiert. Ein Handeln ist nötig, um die international konkurrenzfähige Lage zu erhalten und Investitionshemmnisse abzubauen.