Schweizer Wirtschaft im Umbruch: Rekordzahl an Firmengründungen trotz verdoppelter Insolvenzen

Im ersten Quartal 2026 hat sich die Zahl der Insolvenzen in der Schweiz mehr als verdoppelt, während gleichzeitig die Firmengründungen einen historischen Höchststand erreichten. Diese gegensätzlichen Trends deuten auf eine Marktbereinigung hin und zeigen eine dynamische, aber auch herausfordernde Phase für die Schweizer Wirtschaft.

In der Schweiz hat sich die Zahl der Konkursfälle von Unternehmen im ersten Quartal 2026 mehr als verdoppelt, während gleichzeitig die Firmengründungen einen historischen Höchststand erreicht haben.

Diese gegensätzlichen Entwicklungen prägen eine außergewöhnlich dynamische Unternehmenslandschaft, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet am Montag mitteilte. Die hohe Zahl an Insolvenzen deutet weniger auf eine klassische Konjunkturkrise hin, sondern vielmehr auf eine Marktbereinigung. Die Zunahme der Konkursfälle hat sowohl konjunkturelle als auch regulatorische Ursachen. Seit dem 1.

Januar 2025 ist das Bundesgesetz zur Bekämpfung von missbräuchlichem Konkurs in Kraft, das das Behördenprivileg im Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SchKG) aufgehoben hat. Dies bedeutet, dass öffentlich-rechtliche Forderungen bei im Handelsregister eingetragenen Schuldnern nun über Konkursverfahren betrieben werden müssen. Insgesamt meldeten im ersten Quartal 3074 Unternehmen Insolvenz, was im Vergleich zum Vorjahresquartal einer mehr als doppelten Anzahl entspricht.

Regional betrachtet zeigt sich ein einheitliches Bild: Während die Anstiege in der Zentralschweiz (+77%) und der Nordwestschweiz (+90%) moderat ausfielen, verzeichneten die Kantone Thurgau und Basel-Landschaft mit über 200 Prozent Zunahme die stärksten relativen Zuwächse an Insolvenzen. Besonders betroffen von Insolvenzen waren Branchen wie Ausbildungsdienste und das Baugewerbe. Dun & Bradstreet erwartet, dass die Insolvenzzahlen im Laufe des Jahres weiter steigen werden. Gleichzeitig bleibt die Gründungsaktivität in vielen Bereichen robust, wobei sich auf Branchenebene ein differenziertes Bild ergibt.

Deutliche Zuwächse gab es bei Neugründungen im Versorgungswesen (+41%) sowie bei der Herstellung von nicht haltbaren (+33%) und haltbaren Gütern (+24%). Rückläufig war die Gründungsaktivität hingegen im Großhandel und in der Holz- und Möbelindustrie. Die gegensätzlichen Trends von Insolvenzen und Neugründungen spiegeln eine Phase der Umstrukturierung in der Schweizer Wirtschaft wider, in der sich einige Sektoren konsolidieren, während andere neue Chancen nutzen.

Experten betonen, dass die regulatorischen Änderungen zwar kurzfristig zu mehr Insolvenzen führen könnten, langfristig jedoch zu einer gesünderen und transparenteren Unternehmenslandschaft beitragen könnten. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass die Schweizer Wirtschaft trotz der Herausforderungen weiterhin innovativ und dynamisch bleibt





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweiz Insolvenzen Firmengründungen Wirtschaft Regulatorische Änderungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Druck auf Schweizer «Schnäppli‑Bauern» wächstDer Streit um die Schweizer Landnahme im deutschen Grenzgebiet spitzt sich zu. Während Schweizer Bauern von günstigen Ackerflächen, Zollfreiheit und sogar EU-Agrargeldern profitieren, beklagen deutsche Landwirte Wettbewerbsnachteile. Nun fordern deutsche Politiker und Verbände von Bern striktere Regeln.

Read more »

Russische Wirtschaft in der Krise: Putin fordert MassnahmenDie russische Wirtschaft schrumpft aufgrund des Ukraine-Kriegs, westlicher Sanktionen und struktureller Probleme. Präsident Putin drängt seine Regierung zu Gegenmassnahmen, während Branchen in die Krise geraten und der Rubel unter Druck steht.

Read more »

Schweizer Aktienmarkt verliert an Schwung – Gold verhält sich unerwartetDer SMI schloss die Woche mit einem Verlust von 3,4%. Die Marktunsicherheit bleibt hoch. Gold konnte vom Nahostkonflikt nicht profitieren und verliert an Wert.

Read more »

Jeder vierte Schweizer zittert um Job – besonders die JungenFür jeden vierten Schweizer Angestellten gehört die Sorge um den Arbeitsplatz mittlerweile zum Alltag. Doch der Generationengraben ist tief.

Read more »

Frühlingsmessen in der Schweiz: Tradition, Wirtschaft und gesellschaftliches EreignisDie Frühlingsmessen wie die BEA in Bern sind wichtige Treffpunkte für Landwirtschaft, Gewerbe und die Bevölkerung. Sie bieten eine Plattform für Innovationen, regionale Produkte und stärken die regionale Identität.

Read more »

Iran-Krieg führt zu steigenden Insolvenzen weltweit und in DeutschlandEine Studie von Allianz Trade prognostiziert aufgrund des Konflikts im Iran einen deutlichen Anstieg der Unternehmenspleiten in Deutschland und weltweit. Für 2026 wird ein Anstieg um zwei Prozent auf 24.650 Insolvenzen in Deutschland erwartet, im Worst-Case-Szenario sogar um vier Prozent.

Read more »