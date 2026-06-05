Schweizer Winzer kämpfen für faire Weinpreise und einen fairen Weinmarkt

Die Schweizer Winzer kämpfen für faire Preise und einen fairen Weinmarkt. Sie fordern, dass Importweine teurer werden und dass Schweizer Weine bessere Bedingungen erhalten. Der Bundesrat hat eine Initiative vorgelegt, um die Rodung von Reben zu unterstützen, aber die Schweizer Winzer sind dagegen, dass sie ihre Reben ausreissen müssen, um ein paar grösseren Firmen und Händler riesige Profite zu machen.

Schweizer Winzer Reben müssen schon Reben ausreissen, sagt Wein bauer Philibert Frick. - Konvoi fährt derzeit durch Schweizer Städte und Dörfer. Am Steuer sitzen aber nicht etwa Fans der historischen Fahrzeuge, sondern Winbauern.

Geht es nach Weinbauer Philibert Frick, haben Händler an importiertem Wein bis zu zehnmal mehr verdienten als mit Schweizer Wein. - Konvoi ist Teil der Kampagne der Schweizer Weinbauern im Kampf für einen fairen Weinmarkt. Am Dienstag ist der Konvoi gerade am Zürichsee unterwegs – einer Region mit 136 Hektaren Weinland. Mit einer Rebfläche von über 600 Hektaren ist der Kanton Zürich der grösste und bedeutendste Deutschschweizer Weinbaukanton.

In jedem Kanton gebe es Weinreben, sagt Kampagnenleiter Philibert Frick.

«Wir kämpfen dafür, dass wir die Reben weiter unterhalten und Trauben erzeugen können. » Der Bund unterstützt die freiwillige Rodung befristet auf zwei Jahre finanziell. In Genf laufen laut Philibert Frick bereits seit einem Jahr Ausreiss-Programme. Selbst betreibt er ein Weingut in Bougy-Villars VD.

Das Problem: Importweine machen den Schweizer Winbauern das Geschäft kaputt. Diese sind zunehmend günstiger, werden aber auch unter anderen regulatorischen Bedingungen hergestellt als einheimische Weine. Am Dienstag war der Oldtimer-Konvoi am Zürichsee unterwegs – einer Region mit 136 Hektaren Weinland. - Nau.ch / Nico Leuthold... machen auf das Anliegen der Weinbauern aufmerksam.

- zVg.

«Wir kämpfen dafür, dass wir die Reben weiter unterhalten und Trauben erzeugen können», sagt Kampagnenleiter Philibert Frick. - Nau.ch / Nico Leuthol





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