Am Samstag herrschen in der Schweiz frostige Temperaturen im Flachland, während die Alpen sonnig sind. Achten Sie auf Glätte und planen Sie Enteise-Zeit ein.

Am Samstag präsentiert sich das Wetter in der Schweiz durch eine klare Schichtung zwischen kälteren Tälern und milderen Hochlagen. Die Schweiz liegt im Einflussbereich eines Hochs über dem Baltikum in einer mässigen Bisenströmung, was zu spezifischen lokalen Bedingungen führt. Während die Luft in der Höhe abtrocknet, bleibt auf der Alpennordseite eine feuchte Grundschicht zurück, die zu zähem Hochnebel führt. Auch auf der Alpensüdseite sickert zeitweise angefeuchtete Luft von der Poebene ins Süd- und Mitteltessin, was dort die Sicht und das Temperaturgefühl beeinflusst.

Temperatur und Windverhältnisse im Detail

Die Temperaturen variieren deutlich je nach Lage und Region. In den Niederungen der Nord- und Zentralschweiz liegt die Temperatur am Morgen bei minus 1 bis minus 5 Grad. Am Nachmittag steigen die Höchstwerte auf 0 bis 3 Grad an. Im Mittelland weht schwacher, stellenweise auch mässiger Bise, in der Nordwestschweiz mässiger Ostwind. In den Bergen weht schwacher bis mässiger Nordost- bis Ostwind. Die Temperatur auf 2000 Metern steigt auf 0 Grad. In den Bergen ist eine sehr gute Fernsicht zu erwarten.

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In der Westschweife zeigt sich ein ähnliches Bild mit leichten Abweichungen. Im Mittelland herrscht zäher Hochnebel mit einer Obergrenze um 1300 Meter. Am Nachmittag sind in der Genferseeregion stellenweise Aufhellungen möglich, ansonsten ist es sonnig. In den Niederungen liegt die Temperatur am Morgen um minus 1 Grad, in der Ajoie und im Wallis um minus 4 Grad. Die Höchsttemperatur beträgt rund 3 Grad. Im Mittelland weht schwache Bise, am Vormittag in der Genferseeregion teils mässige. In den Bergen weht mässiger Nordwind. Die Temperatur auf 2000 Metern liegt um 0 Grad.

Auf der Alpensüdseite steigt die Temperatur nach einem teils frostigen Morgen auf rund 9 Grad. Im Südtessin ist vorwiegend sonnig, wobei einige tiefe Wolkenfelder vorhanden sind. Im Oberengadin bleibt die Temperatur am Nachmittag bei rund minus 2 Grad. In den Bergen weht schwacher bis mässiger Nordostwind. Die Temperatur auf 2000 Metern steigt dort auf 1 Grad. Diese Unterschiede erfordern eine genaue Anpassung der Kleidung und Ausrüstung für Ausflüge.

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Sicherheitshinweise für Verkehr und出行

Für die erste Fahrt sollte Zeit zum Enteisen eingeplant werden, da Vielerorts der Samstag mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beginnt. Machen Sie vor der Abfahrt alle Scheiben, Spiegel und Leuchten vollständig frei, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten. Prüfen Sie auch die Strassenmeldungen für Ihre Strecke und passen Sie Ihr Tempo dem tatsächlichen Belag an, um Unfälle zu vermeiden.

Wo Feuchtigkeit gefriert, können Trottoirs, Treppen und Brücken rutschig sein. Tragen Sie Schuhe mit griffiger Sohle und nutzen Sie vorhandene Handläufe. Planen Sie für Wege am frühen Morgen etwas mehr Zeit ein, um Stürze oder Ausrutscher zu verhindern. Bei 0 bis 3 Grad und Bise bleibt es im nördlichen Flachland kalt. Wählen Sie möglichst eine geschützte Strecke. Fahren Sie auf feuchten oder schattigen Abschnitten vorsichtig und steigen Sie bei unsicherem Halt ab.

Einfluss der Hochnebelgrenze auf die Höhe

Die Hochnebelobergrenze liegt in der Deutschschweiz zwischen 1300 und 1700 Metern, in der Westschweife um 1300 Meter. Vergleichen Sie die Höhe Ihres Ziels mit der örtlichen Prognose und aktuellen Webcams. Berücksichtigen Sie auch die Bedingungen auf dem Hin- und Rückweg, da sich die Wetterlage schnell ändern kann. Im Flachland kann der Himmel lange grau bleiben, während höher gelegene Orte bereits in der Sonne liegen.

Ein Aussichtspunkt auf 1500 Metern kann damit je nach Region über oder innerhalb der Wolkenschicht liegen. Die stellenweise möglichen Auflockerungen am Nachmittag bieten zudem keine Gewissheit, dass es an jedem Ort sonnig wird. Prüfen Sie vor der Abfahrt die lokale Prognose und aktuelle Webcam-Bilder auf der Höhe Ihres Ziels. Wählen Sie einen gut erreichbaren Ort und berücksichtigen Sie Schnee oder Eis auf den Wegen.

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Planung für Bergtouren und Ausflüge

In den Alpen locken Sonne und sehr gute Fernsicht. Prüfen Sie vor dem Start dennoch den Wegzustand und wählen Sie eine Route passend zu Ihrer Ausrüstung und Erfahrung. Starten Sie rechtzeitig und legen Sie eine Umkehrzeit fest, damit Sie vor Einbruch der Dunkelheit zurück sind. Auf der Alpensüdseite steigt die Temperatur nach einem teils frostigen Morgen auf rund 9 Grad, im Oberengadin bleibt sie unter null.

Nehmen Sie für Pausen und den Heimweg eine zusätzliche warme Schicht mit. So können Sie Ihre Kleidung unterwegs an Sonne, Schatten und Wind anpassen. Packen Sie warme und windabweisende Kleidung ein, auch wenn die Bilder bereits blauen Himmel zeigen. Lago di Poschiavo im Kanton Graubünden ist ein Beispiel für ein Ziel, bei dem lokale Bedingungen genau beobachtet werden müssen. Die Kombination aus tiefen Temperaturen im Tal und milderen Bedingungen in den Bergen erfordert eine sorgfältige Vorbereitung.