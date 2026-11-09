Schweizer Wetter: 60 mm Regen an der Alpennordseite, dann kühler am Freitag

Starke Niederschläge erwarten die Alpennordseite bis Freitag. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze in den Alpen ab. Das Wetterbericht von Meteom Schweiz zeigt den Verlauf.

Die Alpennordseite der Schweiz erhält in den kommenden Tagen die höchsten Niederschlag smengen der aktuellen Wetterlage. Der Wetterdienst Meteom Schweiz prognostiziert für den Nordrand des Landes bis zum Freitag insgesamt 30 bis 60 Millimeter Regen. Diese Mengen stellen im Vergleich zu anderen Regionen eine signifikante Konzentration der Feuchtigkeit dar, die sich über mehrere Tage sammelt.

Niederschlagsverteilung im Mittelland und in den Alpen

Neben der Alpennordseite ist auch das übrige Schweizer Mittelland betroffen, wobei die Werte dort jedoch geringer ausfallen. Hier liegen die erwarteten Niederschlagsmengen vielerorts zwischen 20 und 40 Millimeter. Im Gegensatz dazu fällt in den Alpenregionen nur wenig Niederschlag. Dort rechnen Meteorologen vielerorts mit Mengen von nur 10 bis 20 Millimeter. Dieser Unterschied in der Verteilung ist typisch für die Wetterlagen, bei denen die feuchte Luftmassen vor den Bergen abregnen, bevor sie die Alpenkette passieren.

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Feuchte Luft erreicht am Donnerstag das Tessin

Auf der Alpensüdseite bleibt das Wetter am Dienstag und Mittwoch häufig trocken. Eine Änderung tritt erst am Donnerstag ein, wenn die feuchte Luft auch das Tessin und die Bündner Südtäler erreicht. An diesem Tag fällt dort zeitweise kräftiger Niederschlag. Diese Entwicklung markiert den Übergang der Feuchtigkeit von der Nord- auf die Südseite der Alpenkette, sobald sich die Druckverhältnisse entsprechend verschieben. Die Bewohner im Süden können also zunächst mit trockenem Wetter rechnen, bevor am Donnerstag die Nassperiode einsetzt.

Bescheidene Neuschneemengen aufgrund warmer Schneefallgrenze

Da einerseits nur wenig Niederschlag in den höheren Lagen fällt und andererseits die Schneefallgrenze zunächst meist zwischen 2200 und 2800 Metern liegt, sind die Neuschneemengen bescheiden. Selbst in den Hochalpen dürfte es vielerorts nur zwischen 5 und 15 Zentimeter neuen Schnee geben. Lokal sind jedoch auch Werte bis zu 30 Zentimeter möglich. Diese geringen Mengen stehen im Kontrast zu den intensiven Regenmengen im Flachland und führen nicht zu einer nennenswerten Verschneierung der Landschaften über 2000 Meter.

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Kaltfront am Freitag senkt die Schneefallgrenze abrupt

Erst am Freitag bringt eine Kaltfront deutliche Veränderung in die Situation. Mit dieser Front erreicht deutlich kühlere Luft das Land, was dazu führt, dass die Schneefallgrenze rasant absinkt. Zwar lässt der Niederschlag gleichzeitig nach, die letzten Flocken könnten am Freitag aber teils bis unter 1000 Meter fallen. Dieser rapide Temperaturrückgang markiert das Ende der milden und feuchten Phase und leitet eine kühleren Periode ein, in der Schnee auch in mittleren Lagen wieder eine Rolle spielt.

Sonniges Wochenende mit Hochdruckwetter

Pünktlich aufs Wochenende setzt sich wieder Hochdruckwetter durch. Nach den regenreichen Tagen und der Kaltfront am Freitag erholt sich das Wetter deutlich. Im Flachland gibt es stellenweise Nebel- und Hochnebelfelder, vor allem in den Tälern und Mulden. Ansonsten scheint meist die Sonne. Die Bewohner der Schweiz können sich also auf trockene und sonnige Bedingungen am Wochenende freuen, nachdem sie zuvor mit nassen Bedingungen und kühlerer Luft am Freitag fertig werden müssen.