Schweizer Waffengesetz: Verzicht auf Weitergabe-Erklärung löst Streit aus

Der Bundesrat will beim neuen Kriegsmaterialgesetz auf die Nichtwiedererausfuhrerklärung verzichten. Befürworter sehen eine Notwendigkeit für Partnerländer, Kritiker warnen vor Kontrollverlust.

Die Schweizer Rüstungsexportpolitik steht kurz vor einer historischen Zäsur. Mit der anstehenden Abstimmung über das revidierte Kriegsmaterialgesetz wird der Bundesrat die Möglichkeit erhalten, auf traditionelle Nichtwiedererausfuhrerklärung en zu verzichten. Diese diplomatische Zusicherung verlangte die Schweiz bis dato standardmässig von ausländischen Käuferstaaten. Sie musste schriftlich versichern, dass erwarbne Waffen nicht an Dritte weitergegeben oder weiterverkauft werden. Unter dem neuen Rechtsrahmen bleibt diese Pflicht nun die Ausnahme und nicht mehr die Regel.

Neue Regeln für Rüstungsexporte in der Schweiz

Das Kernstück der Gesetzesrevision ermöglicht es der Exekutive fortan, auf die Forderung einer Nichtwiedererausfuhrerklärung zu verzichten. Dies soll nur in solchen Ausnahmefällen erfolgen, wenn keine expliziten auslands-, neutralitäts- oder sicherheitspolitischen Gründe dagegensprechen. Der Bundesrat hat die optionale Befugnis, diese Erklärung einzufordern, ist dazu aber nicht zwingend verpflichtet. Die bisherigen strengen Vorgaben sollen flexibler gestaltet werden, um internationalen Austausch zu erleichtern.

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Befürworter wie der Mitte-Nationalrat Reto Nause argumentieren, dass der Verzicht auf diese Erklärungen eine klare Notwendigkeit darstellt. Er begründet dies mit den Interessen von 36 Partnerländern, zu denen zahlreiche Nato-Staaten gehören. Diese Nationen wünschen sich den freien Austausch von Waffensystemen untereinander. Nause erklärt, dass dies eine Voraussetzung ist, damit diese Partner weiterhin Rüstungsgüter in der Schweiz erwerben. Eine rasche Gesetzesrevision wird daher als dringend erforderlich angesehen, um den lokalen Markt wettbewerbsfähig zu halten.

Kontroverse um Risiken und Kontrollverlust

Gegner des Vorhabens wie der Grüne Nationalrat Gerhard Andrey äussern tiefes Misstrauen gegenüber dem Bundesrat. Andrey zweifelt daran, dass die Exekutive konsequent von Risikostaaten eine Nichtwiedererausfuhrerklärung verlangen wird. Er warnt davor, dass Schweizer Kriegsmaterial auf diesem Weg beispielsweise in den Sudan, den Jemen oder in den Nahen Osten gelangen könnte. Aus seiner Sicht ist eine solche Verpflichtung in jedem Einzelfall zwingend erforderlich, um Missbrauch zu verhindern.

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Andrey verweist darauf, dass die Schweiz in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit diesen Erklärungen gemacht habe. Die Gegner sehen in dem neuen Gesetz einen Kontrollverlust, der es erleichtern würde, Waffen in Konfliktgebiete zu exportieren. Sie halten an der strikten Tradition fest, bei der jede einzelne Ausfuhr durch eine verbindliche Zusage des Käuferlands abgesichert war. Diese Position steht im direkten Kontrast zur Argumentation der Befürworter.

Historische Wurzeln der Exportbeschränkungen

Der Verzicht auf die Nichtwiedererausfuhrerklärung bricht mit einer über 75-jährigen Schweizer Tradition. Die Ursprünge dieser Praxis liegen in der Nachkriegszeit zurück. Laut Forschung des Historikers Peter Hug geriet die Schweiz 1946 stark unter Druck, nachdem sie während des Zweiten Weltkriegs der faschistischen Diktatur in Spanien unter Franco militärisch zur Seite gestanden hatte. Der Bundesrat hatte damals Waffen freigegeben, die ursprünglich für Nazi-Deutschland produziert worden waren.

Die frisch gegründete UNO, insbesondere der Sicherheitsrat, beschloss 1946 die Untersuchung, ob Francos Spanien den Weltfrieden gefährde. Um den spanischen Diktator nicht zu erzürnen, reagierte der Bundesrat mit einem allgemeinen Rüstungsexportstopp für alle Länder. Das damalige eidgenössische Militärdepartement machte sich jedoch Sorgen um die heimische Rüstungsindustrie. Es argumentierte, ein neutraler Staat brauche eine starke eigene Industrie, die von Exporten abhängt.

1949 wurde das Exportverbot aufgehoben. Als neue Bedingung wurde festgelegt, dass das Käuferland versprechen muss, das erworbene Kriegsmaterial nicht weiterzugeben. So entstand die Nichtwiedererausfuhrerklärung. Gleichzeitig wollte die Schweiz im aufkeimenden Ost-West-Konflikt verhindern, dass Waffen auf Umwegen in den kommunistischen Osten gelangten. Das militärische Eigeninteresse stand damals im Vordergrund, während Menschenrechte erst viel später als Motivation für Rüstungskontrolle hinzukamen.

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Internationale Pflichten und künftige Konsequenzen

Die Völkerrechtlerin Evelyn Schmid von der Universität Lausanne sieht in der Ablehnung von Nichtwiedererausfuhrerklärungen ein potentielles Problem. Sie vertritt die Auffassung, dass das Völkerrecht die Schweiz verpflichtet, die Umleitung von Waffen zu bekämpfen. Dazu gehört die Weitergabe an unerwünschte Endempfänger wie Terrorgruppen oder an Länder unter Waffenembargos. Die Revision entziehe der Schweiz dieses Instrument weitgehend.

Speziell das UNO-Waffenhandelsüberkommen werde verletzt, wenn auf Erklärungen verzichtet wird. Dies gelte insbesondere für Einzelteile, Baugruppen und Lieferungen an Private. Schmid kritisiert, dass der Verzicht gegen völkerrechtliche Standards verstösst, die der Schweiz als Mitglied der UNO vorgeschrieben sind. Sie warnt vor den langfristigen rechtlichen und ethischen Implikationen dieses Schrittes.

Reto Nause sieht diese Bedenken fundamental anders. Er geht davon aus, dass der Bundesrat bei heiklen Ausfuhrgesuchen kritisch prüfen wird. Zwar sind immer wieder Schweizer Waffen in Konfliktgebieten aufgetaucht, doch geschah dies nach seiner Ansicht auf illegalem Wege und trotz des scharfen bisherigen Gesetzes. Nause räumt ein, dass es auch künftig Versuche geben wird, das Gesetz zu umgehen. Das neue Recht sei jedoch klar, streng und biete ausreichend Schranken gegen Missbrauch.