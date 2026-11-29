Am 29. November stimmen Schweizer über die AHV-Finanzierung, Feuerwerk, Fairness-Initiative und Kriegsmaterialgesetz ab. Erste Kantonsresultate deuten auf enge Rennen hin.

Die Schweizer Bevölkerung trifft am 29. November eine zentrale Wahl über vier eidgenössische Vorlagen, wobei die Stimmung nach den jüngsten Umfragen gespalten ist. Besonders bei der Finanzierung der 13. AHV-Rente und der Lockerung der Waffenexporte im Kriegsmaterialgesetz zeigen sich enge Mehrheitsverhältnisse, die das Ergebnis ungewiss machen. Die Feuerwerksinitiative hingegen zählt auf eine voraussichtliche Zustimmung, während die Fairness-Initiative auf starke Ablehnung stösst.

Ergebnisse aus Soazza zeigen erste Muster

Die Bündner Gemeinde Soazza hat bereits ihre Abstimmungsresultate für die landesweite Urnengangs bekannt gegeben und liefert damit einen ersten Indikator für die Stimmungslage. Die Mehrheit der Stimmberechtigten lehnte die Mehrwertsteuererhöhung zur Finanzierung der AHV mit 52,17 Prozent Nein-Stimmen ab, wobei das Stimmresultat konkret bei 60 zu 55 Stimmen stand. Im Gegensatz dazu wurden die anderen drei Vorlagen positiv beurteilt.

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Die Fairness-Initiative fand in Soazza eine Mehrheit von 55,05 Prozent für sich und wurde angenommen. Ebenso sprach sich die Bevölkerung für die Lockerung der Kriegsmaterialexporte aus, die mit 55,36 Prozent Ja-Stimmen beschlossen wurde. Die Feuerwerksinitiative, die ein Verbot von lärmendem Feuerwerk vorsieht, erhielt ebenfalls eine knappe Mehrheit von 52,63 Prozent. Diese lokalen Daten unterstreichen die Komplexität der landesweiten Entscheidungen.

Spannung um die AHV-Finanzierung in Bern

Die Debatte um die Finanzierung der 13. AHV-Rente hat die politische Landschaft stark polarisiert und sorgt für intensive Vorfeldarbeit. Das Ja-Komitee zur AHV-Finanzierung versammelt sich auf der Kleinen Bühne im Berner Kulturzentrum Progr, wo bereits prominente Unterstützer wie Vertreter des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds anwesend sind. Dort befindet sich auch Luzerner SP-Nationalrat und Gewerkschafter David Roth, der die Kampagne aktiv begleitet.

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Die Atmosphäre in dem kleinen Saal ist zunächst gelassen, was sich in der Bewirtung mit frisch gebackenen Gipfeln widerspiegelt. Doch die eigentliche Spannung wird sich erst nach dem Mittag offenbaren, da die aktuellen Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Befürwortern und Gegnern der Steuererhöhung prognostizieren. Ob die Kampagne den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern als Freudenschmaus oder Frustspeise erscheint, hängt direkt vom Ausgang der Abstimmung ab.

Detailanalyse der vier eidgenössischen Vorlagen

Neben der AHV-Finanzierung stehen drei weitere wichtige Gesetzentwürfe zur Diskussion, die tief in die Gesellschaft eingreifen. Die 4. Änderung des Kriegsmaterialgesetzes zielt auf die Lockerung der Waffenexporte ab und steht ebenfalls unter Beobachtung enger Umfragewerte. Die Feuerwerksinitiative verlangt ein Verbot von lärmendem Feuerwerk, wobei historische Spuren zeigen, dass das Geböllern hierzulande seit Jahrhunderten praktiziert wird, die Definition echter Tradition jedoch umstritten bleibt.

Die Fairness-Initiative, die sich mit der Ehepaarbesteuerung auseinandersetzt, wird hingegen von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt. Diese vier Vorlagen bilden den Kern des heutigen Urnengangs, der als letzter grosser Termin für die Schweizer Stimmbevölkerung im laufenden Jahr gilt. Die Komplexität der Themen erfordert eine sorgfältige Abwägung der verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen auf die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.

Kantonale Abstimmungen und mediale Begleitung

Neben den eidgenössischen Vorlagen entscheiden die Bewohner in neun Kantonen über lokale Angelegenheiten, die spezifische wirtschaftliche Interessen berühren. Im Wallis wird über die Einführung eines Mindestlohns von 22 Franken pro Stunde abgestimmt, während im Aargau jährliche Steuerentlastungen von 78 Millionen Franken diskutiert werden. Im Baselbiet soll das ÖV-Jahresabo für junge Menschen zukünftig nur noch 365 Franken kosten, was den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen soll.

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Weitere kantonale Themen umfassen einen Kredit von 276 Millionen Franken für ein neues Sicherheitszentrum in Luzern sowie eine Erhöhung der Strassenverkehrssteuern um zehn Prozent in Uri. Die mediale Begleitung der Ereignisse obliegt einem Team von Reportern von blue News, darunter Petar Marjanović, Mariss Hof, Fabienne Berner und Dominik Müller, die live aus Bern berichten. Sven Ziegler tickert zusätzlich aus dem Büro, wobei die ersten Ergebnisse gegen 12 Uhr erwartet werden.